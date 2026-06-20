الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عالبال يا زياد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
أغرب وأجمل لقطات كأس العالم 2026… من بطة المكسيك إلى رحلة بالدراجة عبر 27 دولة
2026-06-20 | 16:12
شارك
2
min
أغرب وأجمل لقطات كأس العالم 2026… من بطة المكسيك إلى رحلة بالدراجة عبر 27 دولة
لم تقتصر الإثارة في كأس العالم 2026 على المستطيل الأخضر، إذ امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بلقطات طريفة ومؤثرة صنعتها الجماهير والمنتخبات، لتصبح جزءًا من المشهد المونديالي خارج المباريات.
ومن أبرز اللحظات، انتشار تميمة البطة الخاصة بالجماهير المكسيكية، وظهور "البطة الإسكتلندية"، إضافة إلى احتفالات جماهير النرويج برقصة "صف الفايكنغ" التي تحولت إلى ظاهرة عالمية، فضلًا عن استعراضات جماهير هايتي والجزائر وكندا في شوارع المدن المستضيفة.
كما خطف مشجع ألماني الأنظار بعدما قطع أكثر من 16 ألف ميل على دراجته الهوائية، مرورًا بـ27 دولة و4 قارات، ليحقق حلمه بحضور كأس العالم، بينما وثّقت الكاميرات لحظات إنسانية مؤثرة، مثل استدعاء المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي إلى المنتخب في اللحظات الأخيرة، وردود فعل الجماهير بعد أهداف منتخباتها.
وشهدت البطولة أيضًا حضور عدد من المشاهير، بينهم توم كروز وديفيد بيكهام وريان رينولدز، إلى جانب مواقف طريفة، مثل تعرض مدرب بلجيكا لرشاشات المياه خلال استراحة الترطيب، وتحول جرو نيوزيلندي صغير يدعى "بير" إلى نجم على مواقع التواصل بتوقعاته العفوية لنتائج المباريات.
مصدر
رياضة
مونديال 2026
كأس العالم 2026
رياضة
لقطات
المكسيك
لحظات
مشجع
ألمانيا.
التالي
بسبب جماهير إسكتلندا... الجعة تكاد تنفد من حانات بوسطن في المونديال!
لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-13
لهذه الأسباب...SoFi Stadium هو الأجمل بين ملاعب كأس العالم 2026
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-13
لهذه الأسباب...SoFi Stadium هو الأجمل بين ملاعب كأس العالم 2026
0
أخبار دولية
2026-05-25
رئيسة المكسيك: سنستضيف منتخب إيران خلال كأس العالم بعد رفض الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-05-25
رئيسة المكسيك: سنستضيف منتخب إيران خلال كأس العالم بعد رفض الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
2026-05-25
رويترز: رئيسة المكسيك تقول إن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالبقاء في المكسيك خلال كأس العالم بعدما قالت الولايات المتحدة إنها لا ترغب في استضافته
آخر الأخبار
2026-05-25
رويترز: رئيسة المكسيك تقول إن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالبقاء في المكسيك خلال كأس العالم بعدما قالت الولايات المتحدة إنها لا ترغب في استضافته
0
موضة وجمال
08:18
حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)
موضة وجمال
08:18
حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
16:41
بسبب جماهير إسكتلندا... الجعة تكاد تنفد من حانات بوسطن في المونديال!
رياضة
16:41
بسبب جماهير إسكتلندا... الجعة تكاد تنفد من حانات بوسطن في المونديال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كأس العالم... البرازيل تعود إلى سكة الانتصارات وألمانيا تلعب مباراتها الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كأس العالم... البرازيل تعود إلى سكة الانتصارات وألمانيا تلعب مباراتها الثانية
0
رياضة
06:21
تكاليف خيالية وشغف لا يتوقف… كيف يعيش المشجعون تجربة كأس العالم 2026؟
رياضة
06:21
تكاليف خيالية وشغف لا يتوقف… كيف يعيش المشجعون تجربة كأس العالم 2026؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-24
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرات عدة في المنطقة الشرقية منذ فجر اليوم
آخر الأخبار
2026-03-24
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرات عدة في المنطقة الشرقية منذ فجر اليوم
0
عالم الطبخ
2026-05-11
ستيك مع الأرز والزعفران وكيك باللوز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-05-11
ستيك مع الأرز والزعفران وكيك باللوز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
خبر عاجل
2026-03-07
ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية
خبر عاجل
2026-03-07
ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية
0
أمن وقضاء
12:56
بالفيديو - حجز 100 باص مخالف خلال 48 ساعة
أمن وقضاء
12:56
بالفيديو - حجز 100 باص مخالف خلال 48 ساعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
سليمان للـLBCI: إيران متمسكة بإبقاء لبنان ساحةً لمواجهتها مع إسرائيل..وإسرائيل تسعى إلى استخدام لبنان لتفجير الاتفاق الأميركي - الإيراني
أخبار لبنان
16:18
سليمان للـLBCI: إيران متمسكة بإبقاء لبنان ساحةً لمواجهتها مع إسرائيل..وإسرائيل تسعى إلى استخدام لبنان لتفجير الاتفاق الأميركي - الإيراني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
احذروا هذه الشركات… كي لا تخسروا أموالكم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
احذروا هذه الشركات… كي لا تخسروا أموالكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
خمس وعشرون حاوية باكورة الصادرات اللبنانية الى السعودية بعد رفع الحظر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
خمس وعشرون حاوية باكورة الصادرات اللبنانية الى السعودية بعد رفع الحظر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كأس العالم... البرازيل تعود إلى سكة الانتصارات وألمانيا تلعب مباراتها الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كأس العالم... البرازيل تعود إلى سكة الانتصارات وألمانيا تلعب مباراتها الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
منى خليل… حين خطفت الحرب حارسة السلاحف
تقارير نشرة الاخبار
13:39
منى خليل… حين خطفت الحرب حارسة السلاحف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مطعم لبناني صنع ذاكرة في لندن… يواجه اختبار البقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مطعم لبناني صنع ذاكرة في لندن… يواجه اختبار البقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جنى وغنى... كفيفتان أبصرتا المستقبل من إرادتهما
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جنى وغنى... كفيفتان أبصرتا المستقبل من إرادتهما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وقف نار مع وقف التنفيذ... اكثر من ١١١ شهيد منذ فجر الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وقف نار مع وقف التنفيذ... اكثر من ١١١ شهيد منذ فجر الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:57
فانس: أودّ فقط أن أقول لأولئك المسيحيين في لبنان "تمسّكوا بإيمانكم بيسوع المسيح واعلموا أن لديكم الكثير من الأصدقاء الجيدين في حكومة الولايات المتحدة الذين يسعون إلى تعزيز السلام في المنطقة"
خبر عاجل
09:57
فانس: أودّ فقط أن أقول لأولئك المسيحيين في لبنان "تمسّكوا بإيمانكم بيسوع المسيح واعلموا أن لديكم الكثير من الأصدقاء الجيدين في حكومة الولايات المتحدة الذين يسعون إلى تعزيز السلام في المنطقة"
2
أخبار لبنان
01:34
حزامٌ ناريّ على النبطية الفوقا وكفرمان وكفرحوز وشوكين خلال أقلّ من 10 دقائق (صور)
أخبار لبنان
01:34
حزامٌ ناريّ على النبطية الفوقا وكفرمان وكفرحوز وشوكين خلال أقلّ من 10 دقائق (صور)
3
أخبار لبنان
01:02
تصعيد إسرائيلي عنيف على النبطية: غارات متتالية وشهداء في عربصاليم والدويـر ودير الزهراني
أخبار لبنان
01:02
تصعيد إسرائيلي عنيف على النبطية: غارات متتالية وشهداء في عربصاليم والدويـر ودير الزهراني
4
حال الطقس
01:21
طقسٌ مشمسٌ إجمالاً مع تشكّل ضبابٍ خفيف..
حال الطقس
01:21
طقسٌ مشمسٌ إجمالاً مع تشكّل ضبابٍ خفيف..
5
خبر عاجل
13:48
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حاليًا سيطرة عملياتية على تلة علي الطاهر وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون داخل المجمّع من دون قدرة على الخروج منه
خبر عاجل
13:48
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حاليًا سيطرة عملياتية على تلة علي الطاهر وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون داخل المجمّع من دون قدرة على الخروج منه
6
خبر عاجل
10:48
حزب الله: حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تجاوزت الـ300
خبر عاجل
10:48
حزب الله: حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تجاوزت الـ300
7
خبر عاجل
10:48
القناة 12 الإسرائيلية: بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في لبنان لكنه لا ينسحب من المناطق التي سيطر عليها
خبر عاجل
10:48
القناة 12 الإسرائيلية: بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في لبنان لكنه لا ينسحب من المناطق التي سيطر عليها
8
أمن وقضاء
03:54
الجيش: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان واستشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة معادية
أمن وقضاء
03:54
الجيش: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان واستشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة معادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More