أغرب وأجمل لقطات كأس العالم 2026… من بطة المكسيك إلى رحلة بالدراجة عبر 27 دولة

لم تقتصر الإثارة في كأس العالم 2026 على المستطيل الأخضر، إذ امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بلقطات طريفة ومؤثرة صنعتها الجماهير والمنتخبات، لتصبح جزءًا من المشهد المونديالي خارج المباريات.



ومن أبرز اللحظات، انتشار تميمة البطة الخاصة بالجماهير المكسيكية، وظهور "البطة الإسكتلندية"، إضافة إلى احتفالات جماهير النرويج برقصة "صف الفايكنغ" التي تحولت إلى ظاهرة عالمية، فضلًا عن استعراضات جماهير هايتي والجزائر وكندا في شوارع المدن المستضيفة.



كما خطف مشجع ألماني الأنظار بعدما قطع أكثر من 16 ألف ميل على دراجته الهوائية، مرورًا بـ27 دولة و4 قارات، ليحقق حلمه بحضور كأس العالم، بينما وثّقت الكاميرات لحظات إنسانية مؤثرة، مثل استدعاء المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي إلى المنتخب في اللحظات الأخيرة، وردود فعل الجماهير بعد أهداف منتخباتها.



وشهدت البطولة أيضًا حضور عدد من المشاهير، بينهم توم كروز وديفيد بيكهام وريان رينولدز، إلى جانب مواقف طريفة، مثل تعرض مدرب بلجيكا لرشاشات المياه خلال استراحة الترطيب، وتحول جرو نيوزيلندي صغير يدعى "بير" إلى نجم على مواقع التواصل بتوقعاته العفوية لنتائج المباريات.