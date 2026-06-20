بسبب جماهير إسكتلندا... الجعة تكاد تنفد من حانات بوسطن في المونديال!

استعدت الحانات في مدينة بوسطن الأميركية لاستقبال موجة جديدة من جماهير إسكتلندا، بعدما شهدت عطلة نهاية الأسبوع الأولى من كأس العالم 2026 إقبالًا غير مسبوق كاد يتسبب في نفاد مخزون البيرة بالكامل.



وجاء هذا الإقبال بعد فوز إسكتلندا على هايتي بهدف دون رد في أول ظهور لها بالمونديال منذ عام 1998، حيث اضطرت بعض الحانات إلى طلب شحنات طارئة من مصانع الجعة لتلبية الطلب المتزايد من آلاف المشجعين الإسكتلنديين.



وأكد مدير إحدى الحانات الشهيرة في وسط بوسطن أنّه لم يشهد طوال أكثر من 30 عامًا في هذا المجال إقبالًا مماثلًا، مشيرًا إلى أنّ الجماهير الإسكتلندية واصلت الاحتفال منذ الصباح الباكر، ما فرض تحديات كبيرة على أصحاب الحانات.



وحظيت جماهير "جيش التارتان" بإشادة واسعة من سكان المدينة، فيما أكدت عمدة بوسطن ميشيل وو أنّ الزوار تركوا انطباعًا إيجابيًا بفضل حماسهم ودعمهم للأعمال المحلية، معربة عن أملها في عودتهم إلى المدينة مستقبلًا.