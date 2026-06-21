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رياضة
ثورة مونديال 2026 تبدأ مبكراً... 3 منتخبات إلى دور الـ32 و3 خارج الحسابات
2026-06-21 | 06:46
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ثورة مونديال 2026 تبدأ مبكراً... 3 منتخبات إلى دور الـ32 و3 خارج الحسابات
رسمت الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 الملامح الأولى للأدوار الإقصائية، بعدما أسفرت نتائجها عن تحديد أول المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى دور الـ32، وأول المنتخبات التي ودّعت المنافسات.
وجاء ذلك بالتزامن مع التغييرات التاريخية التي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على نظام البطولة، وفي مقدمتها استحداث دور الـ32 للمرة الأولى، إلى جانب تعديل معايير كسر التعادل، بحيث أصبحت المواجهات المباشرة تتقدّم على فارق الأهداف الإجمالي.
وفي سباق التأهل، نجحت ثلاثة منتخبات في حجز بطاقاتها مبكراً بعد تحقيقها انتصارين متتاليين، إذ تصدّرت المكسيك المجموعة الأولى بفوزها على جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، بينما ضمنت الولايات المتحدة التأهل عن المجموعة الرابعة بعد تجاوزها باراغواي وأستراليا.
كما حسم المنتخب الألماني تأهله عن المجموعة الخامسة، بعدما افتتح مشواره بفوز كبير على كوراساو قبل أن يتغلب على ساحل العاج، مؤكداً عودته القوية إلى الواجهة المونديالية.
في المقابل، انتهى مشوار منتخبات تونس وتركيا وهايتي رسمياً، بعدما تلقت خسارتين متتاليتين أفقدتها أي فرصة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.
ووفقاً للنظام الجديد للبطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32.
ومن المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية في 28 حزيران بنظام خروج المغلوب، على أن تستمر المنافسات حتى المباراة النهائية المقررة في 19 تموز لحسم هوية بطل العالم.
المصدر
رياضة
مونديال
مبكراً...
منتخبات
الـ32
الحسابات
بسبب جماهير إسكتلندا... الجعة تكاد تنفد من حانات بوسطن في المونديال!
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