ليلة تاريخية للفراعنة... صلاح يهدي مصر أول انتصار في كأس العالم

قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده إلى تحقيق أول انتصار في تاريخ مصر بكأس العالم، بعدما تغلّب "الفراعنة" على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ليقتربوا من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026.وسجّل صلاح هدف التقدّم في الدقيقة 67، بعدما نجح المنتخب المصري في قلب تأخره المبكر، قبل أن يساهم في الهدف الثالث من خلال ركلة ركنية وصلت إلى محمود حسن "تريزيغيه" الذي أودعها الشباك، مؤكداً الفوز التاريخي لمصر في مشاركتها التاسعة بالبطولة.ويُعدّ هذا الانتصار محطة بارزة في مسيرة صلاح الدولية، بعدما عانى من الإصابة خلال مونديال 2018، فيما غاب المنتخب المصري عن نسخة 2022.كما رفع قائد الفراعنة رصيده إلى 68 هدفاً دولياً، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لهداف منتخب مصر عبر التاريخ.وعقب المباراة، أكد صلاح أن الفوز يمثل إنجازاً كبيراً لكرة القدم المصرية، مشدداً على أهمية المواجهة المقبلة أمام إيران، والتي قد تمنح المنتخب المصري أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.