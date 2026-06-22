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مونديال 2026 يحطّم الأرقام القياسية مبكراً... وميسي ورونالدو ومبابي في الواجهة

2026-06-22 | 05:40
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مونديال 2026 يحطّم الأرقام القياسية مبكراً... وميسي ورونالدو ومبابي في الواجهة

رغم مرور عشرة أيام فقط على انطلاق كأس العالم 2026، شهدت البطولة سلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية، مع تألق عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وهاري كين وإرلينغ هالاند.

ميسي على أعتاب إنجاز تاريخي

اقترب قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانفراد بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم، بعدما سجل ثلاثية في شباك الجزائر، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً. ويملك ميسي فرصة الانفراد بالصدارة في المباراة المقبلة أمام النمسا.

كين يهدد رقم لينيكر

سجل هاري كين هدفين في فوز إنكلترا على كرواتيا (4-2)، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في نهائيات كأس العالم، معادلاً الرقم القياسي الإنجليزي المسجل باسم غاري لينيكر. كما أصبح ثاني لاعب إنكليزي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة، وعادل رقم ديفيد بيكهام في عدد المشاركات الدولية مع منتخب "الأسود الثلاثة".

صراع مشتعل على الحذاء الذهبي

يتواصل السباق مبكراً على جائزة هداف البطولة بين كيليان مبابي، المتوج بالحذاء الذهبي في مونديال 2022، وهاري كين، الفائز بالجائزة في نسخة 2018، إلى جانب ميسي وهالاند وعدد من أبرز المهاجمين، في منافسة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.

رونالدو يضيف رقماً جديداً إلى سجله

واصل كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ، بعدما أصبح أكبر لاعب ميداني يشارك أساسياً في كأس العالم بعمر 41 عاماً و132 يوماً. كما بات على بعد هدف واحد من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتسجيل في ست نسخ مختلفة من المونديال، بعدما كان أول لاعب يسجل في خمس نسخ متتالية.

هالاند يدوّن اسمه في تاريخ النرويج

استهل إرلينغ هالاند مشاركته الأولى في كأس العالم بتسجيل هدفين في فوز النرويج على العراق (4-1)، ليصبح أول لاعب نرويجي يسجل ثنائية في المونديال، ويعادل الرقم القياسي لهدافي بلاده في تاريخ البطولة، مع فرصة للانفراد به أمام السنغال.

فوزينيا يصنع التاريخ مع الرأس الأخضر

دخل حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا سجلات التاريخ بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في أول ظهور لمنتخب بلاده في كأس العالم، كما أصبح أكبر حارس يحافظ على شباكه نظيفة في مباراته الأولى بالبطولة، إثر التعادل السلبي مع إسبانيا.

ديشان يقترب من معادلة رقم أسطوري

أصبح مدرب فرنسا Didier Deschamps على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي لأكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس العالم، والمسجل باسم الألماني Helmut Schön برصيد 16 فوزاً.

ارتفاع مبكر في البطاقات الحمراء

وشهدت النسخة الحالية ست بطاقات حمراء خلال الأيام الأولى من المنافسات، وهو عدد يفوق ما سُجل في الفترة نفسها من مونديالي 2018 و2022. ورغم ذلك، لا يزال الرقم القياسي التاريخي البالغ 28 بطاقة حمراء، والمسجل في مونديال 2006، بعيد المنال حتى الآن.
 

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