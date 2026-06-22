الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
مونديال 2026 يحطّم الأرقام القياسية مبكراً... وميسي ورونالدو ومبابي في الواجهة
2026-06-22 | 05:40
شارك
3
min
مونديال 2026 يحطّم الأرقام القياسية مبكراً... وميسي ورونالدو ومبابي في الواجهة
رغم مرور عشرة أيام فقط على انطلاق كأس العالم 2026، شهدت البطولة سلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية، مع تألق عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وهاري كين وإرلينغ هالاند.
ميسي على أعتاب إنجاز تاريخي
اقترب قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانفراد بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم، بعدما سجل ثلاثية في شباك الجزائر، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً. ويملك ميسي فرصة الانفراد بالصدارة في المباراة المقبلة أمام النمسا.
كين يهدد رقم لينيكر
سجل هاري كين هدفين في فوز إنكلترا على كرواتيا (4-2)، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في نهائيات كأس العالم، معادلاً الرقم القياسي الإنجليزي المسجل باسم غاري لينيكر. كما أصبح ثاني لاعب إنكليزي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة، وعادل رقم ديفيد بيكهام في عدد المشاركات الدولية مع منتخب "الأسود الثلاثة".
صراع مشتعل على الحذاء الذهبي
يتواصل السباق مبكراً على جائزة هداف البطولة بين كيليان مبابي، المتوج بالحذاء الذهبي في مونديال 2022، وهاري كين، الفائز بالجائزة في نسخة 2018، إلى جانب ميسي وهالاند وعدد من أبرز المهاجمين، في منافسة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.
رونالدو يضيف رقماً جديداً إلى سجله
واصل كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ، بعدما أصبح أكبر لاعب ميداني يشارك أساسياً في كأس العالم بعمر 41 عاماً و132 يوماً. كما بات على بعد هدف واحد من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتسجيل في ست نسخ مختلفة من المونديال، بعدما كان أول لاعب يسجل في خمس نسخ متتالية.
هالاند يدوّن اسمه في تاريخ النرويج
استهل إرلينغ هالاند مشاركته الأولى في كأس العالم بتسجيل هدفين في فوز النرويج على العراق (4-1)، ليصبح أول لاعب نرويجي يسجل ثنائية في المونديال، ويعادل الرقم القياسي لهدافي بلاده في تاريخ البطولة، مع فرصة للانفراد به أمام السنغال.
فوزينيا يصنع التاريخ مع الرأس الأخضر
دخل حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا سجلات التاريخ بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في أول ظهور لمنتخب بلاده في كأس العالم، كما أصبح أكبر حارس يحافظ على شباكه نظيفة في مباراته الأولى بالبطولة، إثر التعادل السلبي مع إسبانيا.
ديشان يقترب من معادلة رقم أسطوري
أصبح مدرب فرنسا Didier Deschamps على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي لأكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس العالم، والمسجل باسم الألماني Helmut Schön برصيد 16 فوزاً.
ارتفاع مبكر في البطاقات الحمراء
وشهدت النسخة الحالية ست بطاقات حمراء خلال الأيام الأولى من المنافسات، وهو عدد يفوق ما سُجل في الفترة نفسها من مونديالي 2018 و2022. ورغم ذلك، لا يزال الرقم القياسي التاريخي البالغ 28 بطاقة حمراء، والمسجل في مونديال 2006، بعيد المنال حتى الآن.
المصدر
رياضة
يحطّم
الأرقام
القياسية
مبكراً...
وميسي
ورونالدو
ومبابي
الواجهة
التالي
"جئنا بفخر ونغادر بكرامة"... رسالة مؤثرة من منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة بلجيكا (صورة)
ليلة تاريخية للفراعنة... صلاح يهدي مصر أول انتصار في كأس العالم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-05-18
من سيخرج من ظلّ ميسي ورونالدو؟ 5 نجوم شباب مرشحون لخطف الأضواء في مونديال 2026
رياضة
2026-05-18
من سيخرج من ظلّ ميسي ورونالدو؟ 5 نجوم شباب مرشحون لخطف الأضواء في مونديال 2026
0
رياضة
2026-06-18
لماذا يحمل ميسي ورونالدو شارة "LEGACY"؟... إليكم السرّ وراء أغلى شارة في مونديال 2026
رياضة
2026-06-18
لماذا يحمل ميسي ورونالدو شارة "LEGACY"؟... إليكم السرّ وراء أغلى شارة في مونديال 2026
0
رياضة
2026-06-04
الفصل الأخير من أعظم منافسة كروية: ميسي ورونالدو في مونديالهما السادس.... والأخير؟
رياضة
2026-06-04
الفصل الأخير من أعظم منافسة كروية: ميسي ورونالدو في مونديالهما السادس.... والأخير؟
0
رياضة
2026-06-21
ثورة مونديال 2026 تبدأ مبكراً... 3 منتخبات إلى دور الـ32 و3 خارج الحسابات
رياضة
2026-06-21
ثورة مونديال 2026 تبدأ مبكراً... 3 منتخبات إلى دور الـ32 و3 خارج الحسابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
06:48
"جئنا بفخر ونغادر بكرامة"... رسالة مؤثرة من منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة بلجيكا (صورة)
رياضة
06:48
"جئنا بفخر ونغادر بكرامة"... رسالة مؤثرة من منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة بلجيكا (صورة)
0
رياضة
05:33
ليلة تاريخية للفراعنة... صلاح يهدي مصر أول انتصار في كأس العالم
رياضة
05:33
ليلة تاريخية للفراعنة... صلاح يهدي مصر أول انتصار في كأس العالم
0
رياضة
2026-06-21
ثورة مونديال 2026 تبدأ مبكراً... 3 منتخبات إلى دور الـ32 و3 خارج الحسابات
رياضة
2026-06-21
ثورة مونديال 2026 تبدأ مبكراً... 3 منتخبات إلى دور الـ32 و3 خارج الحسابات
0
رياضة
2026-06-20
بسبب جماهير إسكتلندا... الجعة تكاد تنفد من حانات بوسطن في المونديال!
رياضة
2026-06-20
بسبب جماهير إسكتلندا... الجعة تكاد تنفد من حانات بوسطن في المونديال!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
06:48
"جئنا بفخر ونغادر بكرامة"... رسالة مؤثرة من منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة بلجيكا (صورة)
رياضة
06:48
"جئنا بفخر ونغادر بكرامة"... رسالة مؤثرة من منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة بلجيكا (صورة)
0
خبر عاجل
09:15
النائب سامي الجميل: لن نتعايش مع حزب الله مهما كانت نتائج المفواضات التي تحصل في الخارج... لن نتعايش مع هذا السلاح وهذه الميليشيا
خبر عاجل
09:15
النائب سامي الجميل: لن نتعايش مع حزب الله مهما كانت نتائج المفواضات التي تحصل في الخارج... لن نتعايش مع هذا السلاح وهذه الميليشيا
0
صحف اليوم
00:56
إسرائيل تحاول فرض معادلة على الديبلوماسية اللبنانية... (الجمهورية)
صحف اليوم
00:56
إسرائيل تحاول فرض معادلة على الديبلوماسية اللبنانية... (الجمهورية)
0
خبر عاجل
2026-06-20
استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية وإطلاق أولى الشحنات من مرفأ بيروت
خبر عاجل
2026-06-20
استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية وإطلاق أولى الشحنات من مرفأ بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
فانس: الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر... وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله
أخبار دولية
07:59
فانس: الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر... وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله
0
أخبار لبنان
06:42
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار
أخبار لبنان
06:42
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار
0
أخبار دولية
05:05
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا
أخبار دولية
05:05
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا
0
أخبار دولية
14:58
الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا
أخبار دولية
14:58
الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل
تقارير نشرة الاخبار
14:02
السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة
0
أخبار دولية
13:35
إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية
أخبار دولية
13:35
إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية
0
أخبار دولية
13:34
ما هي إحتمالات نجاح الجولة الاولى من مفاوضات سويسرا وما هي الخطوة التالية؟
أخبار دولية
13:34
ما هي إحتمالات نجاح الجولة الاولى من مفاوضات سويسرا وما هي الخطوة التالية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:26
الجيش الاسرائيلي: كشف نفق في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان (فيديو)
أخبار لبنان
12:26
الجيش الاسرائيلي: كشف نفق في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان (فيديو)
2
خبر عاجل
00:01
انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه
خبر عاجل
00:01
انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه
3
أخبار لبنان
02:20
هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل
أخبار لبنان
02:20
هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل
4
خبر عاجل
14:16
صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان
خبر عاجل
14:16
صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان
5
أمن وقضاء
06:31
جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني
أمن وقضاء
06:31
جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني
6
خبر عاجل
08:08
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي
خبر عاجل
08:08
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي
7
فنّ
12:22
"عمر أبي 5 سنوات!"... ببراءة الأطفال: ابنة نيكولا معوض "تكشف أسرار والدها" في عيد الأب (فيديو)
فنّ
12:22
"عمر أبي 5 سنوات!"... ببراءة الأطفال: ابنة نيكولا معوض "تكشف أسرار والدها" في عيد الأب (فيديو)
8
خبر عاجل
15:25
معلومات للـLBCI: لبنان تبلغ من الجانب الاميركي ان اسرائيل ستنفذ انسحابات محدودة من جنوب لبنان كبادرة حسن نية قبل جولة المفاوضات يوم الثلاثاء
خبر عاجل
15:25
معلومات للـLBCI: لبنان تبلغ من الجانب الاميركي ان اسرائيل ستنفذ انسحابات محدودة من جنوب لبنان كبادرة حسن نية قبل جولة المفاوضات يوم الثلاثاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More