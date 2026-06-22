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"جئنا بفخر ونغادر بكرامة"... رسالة مؤثرة من منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة بلجيكا (صورة)

2026-06-22 | 06:48
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"جئنا بفخر ونغادر بكرامة"... رسالة مؤثرة من منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة بلجيكا (صورة)

ترك منتخب إيران لكرة القدم رسالة شكر مؤثرة في غرفة الملابس بملعب SoFi Stadium في لوس أنجلوس، عقب تعادله السلبي (0-0) مع منتخب بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2026، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وجاءت الرسالة بمثابة وداع للمدينة الأميركية التي استضافت المباراتين اللتين خاضهما المنتخب الإيراني ضمن منافسات المجموعة السابعة، في ظل اضطرار البعثة إلى التنقل المتكرر والعودة إلى مقرها التدريبي في المكسيك بين المباريات بسبب قيود السفر المفروضة.

ونشر الاتحاد الإيراني لكرة القدم نص الرسالة المكتوبة بخط اليد، وجاء فيها:

"من بلاد فارس القديمة منذ آلاف السنين إلى إيران الحديثة اليوم، تبقى الروح الإيرانية حيّة وصامدة. شكراً لوس أنجلوس على حسن الضيافة. لقد جئنا إلى هنا بفخر، وتنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة."

كما عبّرت الرسالة عن امتنان المنتخب للجماهير الإيرانية التي ساندت الفريق بـ"قلوبها وأصواتها وأرواحها"، واختُتمت بدعوة إلى تعزيز قيم السلام والاحترام والصداقة بين شعوب العالم.

من جهته، جدّد مدرب المنتخب الإيراني أمير قلعه نويي انتقاداته للظروف اللوجستية التي واجهها فريقه خلال البطولة، مؤكداً أن لاعبيه اضطروا للتعامل مع تحديات لم تواجهها منتخبات أخرى مشاركة في المونديال.

وكانت إيران قد استهلت مشوارها في كأس العالم 2026 بالتعادل (2-2) أمام نيوزيلندا على الملعب نفسه، قبل أن تتعادل مجدداً مع بلجيكا، لتتجه الآن إلى مدينة سياتل لخوض مواجهتها الحاسمة أمام منتخب مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
 

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