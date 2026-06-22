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رغم غياب لبنان عن المونديال... جذور لبنانية تتألق في كأس العالم 2026

2026-06-22 | 10:36
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رغم غياب لبنان عن المونديال... جذور لبنانية تتألق في كأس العالم 2026

رغم غياب المنتخب اللبناني عن نهائيات كأس العالم 2026، يواصل لبنان حضوره في الحدث الكروي الأبرز عالمياً من خلال شخصيات وأسماء تحمل جذوراً لبنانية، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خلف الكواليس.

ويُعدّ المدافع الفرنسي ويليام ساليبا من أبرز هذه الأسماء، إذ ينحدر من أصول لبنانية من جهة والده، ويواصل تأكيد مكانته كأحد أفضل المدافعين في أوروبا مع منتخب فرنسا ونادي أرسنال.

كما يبرز لاعب الوسط الكندي ناثان ساليبا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الكندية، والذي يحمل بدوره جذوراً لبنانية.

ولا يقتصر الحضور اللبناني على اللاعبين، إذ يشغل الطبيب اللبناني - البرازيلي رودريغو أسمر دوراً مهماً ضمن الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي، بعد مسيرة مهنية مميزة عمل خلالها مع عدد من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم رونالدو ونيمار.

ويؤكد هذا الحضور أن الكفاءات اللبنانية تواصل ترك بصمتها في المحافل الرياضية العالمية، ليبقى اسم لبنان حاضراً في كأس العالم عبر أبنائه المنتشرين حول العالم، رغم غياب المنتخب الوطني عن النهائيات.

المصدر

رياضة

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