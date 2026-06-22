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رياضة
بعد 40 عاماً على "يد الله"... شاهدة عيان تكشف ما رأته في أشهر مباراة لمارادونا
2026-06-22 | 11:55
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بعد 40 عاماً على "يد الله"... شاهدة عيان تكشف ما رأته في أشهر مباراة لمارادونا
بعد مرور أربعين عاماً على واحدة من أشهر مباريات كأس العالم، استعادت سيدة مكسيكية ذكرياتها عن مواجهة الأرجنتين وإنكلترا في ربع نهائي مونديال 1986، والتي شهدت الهدف المثير للجدل الذي سجله الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، والمعروف عالمياً باسم "يد الله".
وقالت السيدة إنّها حضرت المباراة بالصدفة عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، ولم تكن مهتمة بكرة القدم آنذاك، لكنها وجدت نفسها شاهدة على لحظة تاريخية لا تزال تُستذكر وتُناقش حتى اليوم.
وأوضحت أنّ الجماهير احتفلت بالهدف فور تسجيله، قبل أن تسود حالة من الجدل بعدما تبيّن أنّ مارادونا لمس الكرة بيده قبل أن تعانق الشباك، من دون أن ينتبه الحكم إلى المخالفة.
وأضافت أنّ الهدف الثاني الذي سجله مارادونا في المباراة كان الأكثر إبهاراً بالنسبة لها، بعدما راوغ عدداً من لاعبي المنتخب الإنكليزي قبل أن يسجل ما عُرف لاحقاً بـ"هدف القرن".
وأكدت أنّ تلك اللقطة كانت كفيلة بجعلها تفهم سرّ عشق الجماهير لكرة القدم، مشيرة إلى أنّها لا تزال تحتفظ بذكريات تلك المباراة حتى اليوم.
ورغم استمرار الجدل حول هدف "يد الله"، ترى شاهدة العيان أنّ الهدف الثاني لمارادونا يبقى الإرث الحقيقي للمواجهة، معتبرةً أنّه أحد أعظم الأهداف في تاريخ كرة القدم وأكثر اللحظات التي علقت في ذاكرتها بعد أربعة عقود.
المصدر
رياضة
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شاهدة
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