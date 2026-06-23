العواصف تضرب المونديال… إيقاف مباراة فرنسا والعراق وإخلاء المدرجات

تسببت عاصفة رعدية وأمطار غزيرة في تعليق مباراة فرنسا والعراق ضمن كأس العالم 2026، ما أجبر آلاف الجماهير على إخلاء مدرجات الملعب واللجوء إلى المناطق المغطاة حفاظاً على سلامتهم.



وجاء التوقف بين شوطي المباراة بينما كانت فرنسا متقدمة بهدف دون رد، حيث أصدرت إدارة الملعب تحذيرات للجماهير بعد رصد أحوال جوية خطرة واقتراب صواعق رعدية من محيط الملعب. ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتم تعليق المباريات وإخلاء المدرجات مؤقتاً عند رصد البرق ضمن نطاق محدد حول الملعب.



واستمرت الأمطار الغزيرة خلال فترة التوقف، فيما عملت الفرق المختصة على تصريف المياه المتجمعة داخل أرضية الملعب. وبعد تأخير تجاوز الساعتين عن الموعد الأصلي، استؤنفت المباراة عقب التأكد من تحسن الأحوال الجوية وسلامة الجماهير واللاعبين.



وتُعدّ هذه أول حادثة مرتبطة بالطقس تؤثر على مباريات كأس العالم 2026، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى مستضيفة للبطولة أيضاً ظروفاً جوية غير مستقرة.