صراع الحذاء الذهبي يشتعل في مونديال 2026… ميسي ومبابي وهالاند في سباق تاريخي

يتحول سباق الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 إلى واحد من أكثر السباقات إثارة في تاريخ البطولة، مع تألق عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية منذ الجولتين الأوليين. ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف، يليه الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند بأربعة أهداف لكل منهما.



وشهدت الجولة الثانية تألقاً لافتاً للثلاثي، حيث سجل ميسي ثنائية أمام النمسا ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم، فيما رد مبابي بثنائية أخرى مع فرنسا أمام العراق، قبل أن يقود هالاند النرويج إلى التأهل للدور التالي بتسجيله هدفين في شباك السنغال.



ولا يقتصر التنافس على جائزة هداف البطولة فحسب، بل يمتد إلى تحطيم أرقام تاريخية. فمبابي بات على مقربة من معادلة أو تجاوز أرقام أساطير كأس العالم، بينما يواصل هالاند بدايته المبهرة في أول مشاركة مونديالية له، في حين يترقب الجميع ما سيقدمه هاري كين الذي لا يزال ضمن دائرة المنافسة.



ويرى مراقبون أنّ النظام الجديد للبطولة بمشاركة 48 منتخباً قد ساهم في زيادة عدد الأهداف وفرص المهاجمين للتألق، ما يرفع من احتمالات تحطيم المزيد من الأرقام القياسية مع تقدم المنافسات.



ومع استمرار البطولة، تتجه الأنظار إلى الصراع المحتدم بين ميسي ومبابي وهالاند على الحذاء الذهبي، في سباق قد يُسجل كأحد أكثر المنافسات الفردية إثارة في تاريخ كأس العالم.