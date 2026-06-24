بعد عرضها الزواج على ميسي... الجدة البالغة 100 سنة تعود إلى المدرجات وتخطف الأضواء مجدداً (صورة)

خطفت المسنّة العاشقة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار مجدّداً خلال منافسات كأس العالم 2026. ففي مواجهة الأرجنتين والنمسا، أطلّت الجدّة بولين كانا، المعروفة بلقب "الجدّة سميث"، في الصفوف الأمامية للمشجّعين، حاملةً لافتةً كُتب عليها: "معجبة ميسي في الـ 100 من عمرها"، لتتحوّل سريعاً إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وبولين كانا هي صانعة محتوى، تحرص على مشاركة تفاصيل حياتها اليومية ومقاطع فيديو طريفة مع ملايين المتابعين عبر منصتَي إنستغرام وتيك توك. ويعود شغفها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى سنوات طويلة، إذ تابعت مسيرته الكروية الحافلة عن كثب، وحرصت على حضور العديد من مبارياته من داخل الملعب.ولم تكن هذه اللفتة هي الأولى للجدّة سميث، إذ سبقت لها إثارة بهجة الجماهير برفع لافتة طريفة سألت من خلالها: "هل تتزوجني يا ميسي؟"، وهي المحاولة التي نجحت بالفعل في جذب انتباه النجم الأرجنتيني، الذي ردّ عليها بابتسامة عريضة، وإيماءة ترحيب.وسرعان ما تحول هذا المشهد العفوي إلى تريند عالمي، ورسّخ مكانة الجدّة سميث كواحدة من أكثر مشجّعي النجم الأرجنتيني وفاءً وكاريزما، إذ تصرّ على السفر والترحال لمؤازرة ملهمها الأول، لتصبح رمزاً حياً لكيفية نجاح كرة القدم في ملامسة قلوب مختلف الأعمار، والثقافات.