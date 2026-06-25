الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ مجدداً... عرش "الأصغر والأكبر سنّاً" يجمع الأسطورتين

2026-06-25 | 07:45
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ مجدداً... عرش "الأصغر والأكبر سنّاً" يجمع الأسطورتين

في إنجاز تاريخي نادر، واصل الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إعادة كتابة سجلات كأس العالم، بعدما حقّقا مفارقة استثنائية تمثّلت في كونهما أصغر وأكبر لاعبين يسجّلان لمنتخبي الأرجنتين والبرتغال في تاريخ البطولة.

ورغم تقدّمهما في السن، حيث بلغ ميسي 39 عاماً فيما يبلغ رونالدو 41 عاماً، يواصل النجمان التألق في مونديال 2026، مؤكدَين أنّ العمر لا يزال مجرّد رقم بالنسبة إليهما.

وبفضل هدفيه في شباك أوزبكستان، عزّز رونالدو مكانته في سجل الأرقام القياسية للمونديال، ليصبح إلى جانب ميسي من بين اللاعبين الذين امتدّ سجلّهم التهديفي في كأس العالم لأكثر من عقدين.

وبات رونالدو وميسي يحملان رقماً فريداً مع منتخبيهما، إذ يُعدّ كل منهما الأصغر سناً والأكبر سناً تسجيلاً للأهداف في تاريخ منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.

كما يفصل بين أول وآخر هدف لكل منهما في البطولة نحو 20 عاماً و11 يوماً، في إنجاز يعكس الاستمرارية الاستثنائية التي يتمتع بها النجمان.

وبعد الانتقادات التي طالته عقب المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، ردّ رونالدو بقوة أمام أوزبكستان، مسجلاً هدفاً بعد ست دقائق فقط من صافرة البداية، ليصبح أحد أكبر اللاعبين سناً تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم.

في المقابل، يواصل ميسي قيادة المنتخب الأرجنتيني في البطولة الحالية، بعدما سجل "هاتريك" في مرمى الجزائر وأضاف ثنائية أمام النمسا، ليواصل تعزيز أرقامه التاريخية.

ولا تزال المنافسة بين ميسي ورونالدو تأسر عشاق كرة القدم حول العالم، في واحدة من أعظم الثنائيات الرياضية في التاريخ.

وقد تشهد النسخة الحالية من كأس العالم فصلاً أخيراً من هذه المنافسة الأسطورية، إذ إن تصدّر الأرجنتين والبرتغال لمجموعتيهما ومواصلتهما التقدم في الأدوار الإقصائية قد يمهّد لمواجهة تاريخية بين النجمين في ربع النهائي بمدينة كانساس سيتي يوم 11 تموز.

المصدر

رياضة

ورونالدو

يكتبان

التاريخ

مجدداً...

"الأصغر

والأكبر

سنّاً"

الأسطورتين

LBCI التالي
من مارادونا إلى يامال... كيف انتقل عرش أفضل لاعب في العالم عبر الأجيال؟
لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-05-18

من سيخرج من ظلّ ميسي ورونالدو؟ 5 نجوم شباب مرشحون لخطف الأضواء في مونديال 2026

LBCI
رياضة
2026-06-18

لماذا يحمل ميسي ورونالدو شارة "LEGACY"؟... إليكم السرّ وراء أغلى شارة في مونديال 2026

LBCI
رياضة
2026-06-17

بالدموع والهاتريك... ميسي يكتب فصلاً جديداً من أسطورته في المونديال (فيديو)

LBCI
رياضة
2026-06-04

الفصل الأخير من أعظم منافسة كروية: ميسي ورونالدو في مونديالهما السادس.... والأخير؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:21

من مارادونا إلى يامال... كيف انتقل عرش أفضل لاعب في العالم عبر الأجيال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان يتحضر لمواجهة الهند على أرضه وبين جمهوره

LBCI
رياضة
2026-06-24

هل تهرّب رونالدو من الحديث عن ميسي؟ لقطة تثير تفاعلاً واسعاً

LBCI
رياضة
2026-06-24

بعد عرضها الزواج على ميسي... الجدة البالغة 100 سنة تعود إلى المدرجات وتخطف الأضواء مجدداً (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:22

وزير الخارجية الأميركي: الاجتماع مع دول الخليج كان مثمرا ومفيدا وناقشنا مخاوف وقلق هذه الدول وأكدت فيه ما ذكره الرئيس ترامب من أنه لا رسوم مقابل عبور هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-05-04

الإمارات تندد باستهداف إيران ناقلة تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-23

الكرملين: روسيا تساهم في استقرار أسواق النفط

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-13

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا جسما جويا كان يستهدف قواتنا في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترامب يتهم الناتو بالخذلان… وإيران تريد محاسبته على المشاركة في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تدرس انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان وتتمسك بإبقاء منطقة عازلة على الخط الأصفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

رئيس الجهمورية يواكب التفاوض في واشنطن…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمر... هذه آخر المستجدات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:32

مقدمة النشرة المسائية 26-5-2026

LBCI
عالم الطبخ
10:45

طبق شنيتزل الدجاج والبطاطا ويدجز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:06

"الوفاء للمقاومة": الموقف الإيراني فرض على الصهيوني والأميركي وقفا لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
09:30

انطلاق المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن... هل سيصدر بيان اعلان نوايا؟

LBCI
أخبار لبنان
09:22

قصر بعبدا يتابع المفاوضات في واشنطن... اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:18

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"

LBCI
خبر عاجل
06:55

إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
01:16

32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
00:33

انهيار مبان في فنزويلا جراء زلزالين ومخاوف من "خسائر كبيرة"

LBCI
أخبار دولية
00:17

إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية

LBCI
خبر عاجل
15:28

معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على سائق السيارة الذي حاول دهس شرطي سير في الزلقا في منطقة كفردبيان ويدعى ع.ت وهو فلسطيني الجنسية

LBCI
خبر عاجل
16:38

مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More