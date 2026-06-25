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رياضة
ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ مجدداً... عرش "الأصغر والأكبر سنّاً" يجمع الأسطورتين
2026-06-25 | 07:45
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ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ مجدداً... عرش "الأصغر والأكبر سنّاً" يجمع الأسطورتين
في إنجاز تاريخي نادر، واصل الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إعادة كتابة سجلات كأس العالم، بعدما حقّقا مفارقة استثنائية تمثّلت في كونهما أصغر وأكبر لاعبين يسجّلان لمنتخبي الأرجنتين والبرتغال في تاريخ البطولة.
ورغم تقدّمهما في السن، حيث بلغ ميسي 39 عاماً فيما يبلغ رونالدو 41 عاماً، يواصل النجمان التألق في مونديال 2026، مؤكدَين أنّ العمر لا يزال مجرّد رقم بالنسبة إليهما.
وبفضل هدفيه في شباك أوزبكستان، عزّز رونالدو مكانته في سجل الأرقام القياسية للمونديال، ليصبح إلى جانب ميسي من بين اللاعبين الذين امتدّ سجلّهم التهديفي في كأس العالم لأكثر من عقدين.
وبات رونالدو وميسي يحملان رقماً فريداً مع منتخبيهما، إذ يُعدّ كل منهما الأصغر سناً والأكبر سناً تسجيلاً للأهداف في تاريخ منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.
كما يفصل بين أول وآخر هدف لكل منهما في البطولة نحو 20 عاماً و11 يوماً، في إنجاز يعكس الاستمرارية الاستثنائية التي يتمتع بها النجمان.
وبعد الانتقادات التي طالته عقب المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، ردّ رونالدو بقوة أمام أوزبكستان، مسجلاً هدفاً بعد ست دقائق فقط من صافرة البداية، ليصبح أحد أكبر اللاعبين سناً تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم.
في المقابل، يواصل ميسي قيادة المنتخب الأرجنتيني في البطولة الحالية، بعدما سجل "هاتريك" في مرمى الجزائر وأضاف ثنائية أمام النمسا، ليواصل تعزيز أرقامه التاريخية.
ولا تزال المنافسة بين ميسي ورونالدو تأسر عشاق كرة القدم حول العالم، في واحدة من أعظم الثنائيات الرياضية في التاريخ.
وقد تشهد النسخة الحالية من كأس العالم فصلاً أخيراً من هذه المنافسة الأسطورية، إذ إن تصدّر الأرجنتين والبرتغال لمجموعتيهما ومواصلتهما التقدم في الأدوار الإقصائية قد يمهّد لمواجهة تاريخية بين النجمين في ربع النهائي بمدينة كانساس سيتي يوم 11 تموز.
المصدر
رياضة
ورونالدو
يكتبان
التاريخ
مجدداً...
"الأصغر
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سنّاً"
الأسطورتين
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