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من مارادونا إلى يامال... كيف انتقل عرش أفضل لاعب في العالم عبر الأجيال؟

2026-06-25 | 10:21
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من مارادونا إلى يامال... كيف انتقل عرش أفضل لاعب في العالم عبر الأجيال؟

شهدت كرة القدم العالمية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي تعاقب مجموعة من الأساطير الذين فرضوا هيمنتهم على اللعبة، وتركوا بصمة استثنائية في تاريخها. وبين جيل وآخر، انتقل لقب "أفضل لاعب في العالم" من نجم إلى آخر، في رحلة طويلة من الإبداع والإنجازات الفردية والجماعية.

ويستند هذا الاستعراض إلى مفهوم "حزام أفضل لاعب في العالم"، وهو تصنيف غير رسمي يهدف إلى تحديد اللاعب الأكثر تأثيراً في كل مرحلة زمنية، استناداً إلى أدائه مع ناديه ومنتخب بلاده، وقدرته على صناعة الفارق في أكبر البطولات والمباريات.

كارل-هاينتس رومينيغه (1979 – 1982)

برز النجم الألماني مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا الغربية كأحد أفضل المهاجمين في العالم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس الأمم الأوروبية عام 1980 وساهم في بلوغ نهائي كأس العالم 1982.

ميشيل بلاتيني (1982 – 1985)

فرض قائد منتخب فرنسا ونجم يوفنتوس نفسه كأفضل لاعب في أوروبا بفضل قدراته التهديفية والإبداعية الاستثنائية، وقاد فرنسا إلى التتويج بكأس الأمم الأوروبية 1984 بأحد أفضل العروض الفردية في تاريخ البطولة.

دييغو مارادونا (1985 – 1990)

أعاد الأسطورة الأرجنتيني تعريف تأثير اللاعب الفردي في كرة القدم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 1986 وحقق إنجازات تاريخية مع نابولي، أبرزها الفوز بالدوري الإيطالي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لوثار ماتيوس (1990)

تُوّج قائد ألمانيا الغربية بكأس العالم 1990 وقدم مستويات مميزة مع إنتر ميلان، جامعاً بين القيادة والصلابة الدفاعية والقدرة على صناعة اللعب.

ماركو فان باستن (1991 – 1992)

واصل النجم الهولندي تألقه مع ميلان الإيطالي، مؤكداً مكانته كواحد من أعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة قبل أن تنهي الإصابات مسيرته مبكراً.

روبرتو باجيو (1992 – 1993)

أبهر العالم بمهاراته الاستثنائية وأدائه الرائع مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، ليصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في التسعينيات.

روماريو (1993 – 1994)

قاد المهاجم البرازيلي منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم 1994، بعدما تألق أيضاً مع برشلونة وفرض نفسه كأحد أخطر المهاجمين في العالم.

رونالدو "الظاهرة" (1994 – 1999)

هيمن المهاجم البرازيلي على كرة القدم العالمية بفضل سرعته ومهاراته التهديفية الاستثنائية مع آيندهوفن وبرشلونة وإنتر ميلان، قبل أن يواصل كتابة التاريخ لاحقاً بقيادة البرازيل إلى لقب كأس العالم 2002.

زين الدين زيدان (1999 – 2003)

قاد فرنسا إلى لقب كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000، وواصل تألقه مع يوفنتوس وريال مدريد، حيث سجّل هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002.

تييري هنري (2003 – 2004)

كان النجم الأول في فريق أرسنال الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي دون أي هزيمة، وفرض نفسه كأفضل مهاجم في العالم بفضل سرعته وحسمه أمام المرمى.

رونالدينيو (2004 – 2006)

أعاد برشلونة إلى القمة محلياً وقارياً، وأمتع الجماهير بمهاراته الاستثنائية وإبداعه الذي جعله أحد أكثر اللاعبين شعبية في تاريخ اللعبة.

أندريا بيرلو (2006 – 2007)

قدّم مستويات رائعة مع ميلان وإيطاليا، وكان العقل المدبر في خط الوسط بفضل رؤيته الفريدة وقدرته على التحكم بإيقاع المباريات.

كريستيانو رونالدو (2007 – 2008)

انفجر تألقه مع مانشستر يونايتد، حيث قاد الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا وسجل أرقاماً تهديفية مذهلة جعلته الأفضل في العالم آنذاك.

ليونيل ميسي (2008 – 2015)

بدأ عصر الهيمنة الأرجنتينية مع برشلونة، محققاً أرقاماً قياسية وألقاباً لا تُحصى، ومقدّماً واحداً من أعظم المستويات الفردية في تاريخ كرة القدم.

كريستيانو رونالدو (2015 – 2016)

استعاد الصدارة بقيادته ريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا وتتويجه مع البرتغال بلقب كأس الأمم الأوروبية 2016.

ليونيل ميسي (2016 – 2021)

واصل النجم الأرجنتيني تألقه الاستثنائي، محققاً أرقاماً فردية مذهلة ومؤكداً مكانته بين أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

كيليان مبابي (2021 – 2023)

فرض نفسه كأبرز نجوم الجيل الجديد، وقاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، متوجاً هدافاً للبطولة بأداء لافت.

جود بيلينغهام (2023 – 2024)

خطف الأنظار في موسمه الأول مع ريال مدريد، وساهم في التتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ليؤكد مكانته بين نخبة لاعبي العالم.

لامين يامال (2024 – حتى الآن)

أصبح النجم الإسباني الشاب أحد أبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم العالمية، بعدما تألق مع برشلونة وقاد إسبانيا إلى لقب كأس أوروبا 2024، فاتحاً صفحة جديدة في سباق التفوق الفردي.

وبين مارادونا وميسي ورونالدو وزيدان وغيرهم من الأساطير، يبقى تاريخ كرة القدم شاهداً على أجيال متعاقبة من النجوم الذين تنافسوا على اعتلاء عرش الأفضل في العالم، بينما يواصل جيل جديد كتابة الفصل التالي من هذه القصة الاستثنائية.
 

رياضة

مارادونا

يامال...

انتقل

العالم

الأجيال؟

ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ مجدداً... عرش "الأصغر والأكبر سنّاً" يجمع الأسطورتين
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