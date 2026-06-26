مونديال 2026: من تأهّل ومن ودّع البطولة؟

في ما يأتي قائمة بالمنتخبات التي حسمت تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم، وتلك التي ودّعت البطولة حتى يوم الجمعة:

المتأهلون:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا

المجموعة الخامسة: ألمانيا، ساحل العاج، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد

المجموعة السابعة: -

المجموعة الثامنة: -

المجموعة التاسعة: فرنسا، النروج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين

المجموعة الحادية: عشرة: كولومبيا

المجموعة الثانية عشرة: -

أقصيت من المنافسة:

تشيكيا، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، الأردن، بنما، العراق.

وكالة فرانس برس