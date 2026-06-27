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رياضة
بين عقدة 2010 ورقم قياسي عالمي... رحلة ميسي نحو الهدف رقم 1000
2026-06-27 | 14:00
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بين عقدة 2010 ورقم قياسي عالمي... رحلة ميسي نحو الهدف رقم 1000
مع انطلاق الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026، يبرز الرقم 916 كأحد أبرز الأرقام في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي بات على بُعد 84 هدفاً فقط من بلوغ حاجز الألف هدف في مسيرته الاحترافية.
وتعكس هذه الحصيلة الاستثنائية قدرة ميسي على الحفاظ على مستواه التهديفي رغم تقدّمه في السن، مواصلاً تحطيم التوقعات التي رجّحت تراجع مردوده مع مرور السنوات.
وبدأت رحلة ميسي مع الأهداف في الأول من أيار 2005، عندما سجّل أول أهدافه بقميص برشلونة في مرمى ألباسيتي. ومنذ ذلك اليوم، مرّ 7717 يوماً حتى البطولة الحالية، التي شهدت تسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر، ليصبح أكبر لاعب سناً يسجّل "هاتريك" في تاريخ كأس العالم، قبل أن يضيف هدفين آخرين في شباك النمسا.
وبحسب بيانات شبكة أوبتا للإحصاءات، تتوزع أهداف ميسي الـ916 على الشكل الآتي:
- 672 هدفاً مع برشلونة
- 122 هدفاً مع منتخب الأرجنتين
- 90 هدفاً مع إنتر ميامي
- 32 هدفاً مع باريس سان جيرمان
وبفضل أهدافه في النسخة الحالية من كأس العالم، رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفاً في البطولة، لينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفاً).
ورغم نجاحه في التسجيل خلال مختلف نسخ المونديال التي شارك فيها، تبقى نسخة جنوب أفريقيا 2010 البطولة الوحيدة التي خاضها دون أن يهز الشباك، في مفارقة لافتة ضمن مسيرته الدولية الحافلة.
ومن الإحصاءات الطريفة التي رصدتها شبكة "أوبتا"، أن ميسي لم يسجّل أي هدف خلال الدقيقة الأولى من المباريات طوال مسيرته الاحترافية، في حين نجح في التسجيل خلال جميع الدقائق الأخرى من الدقيقة الثانية وحتى الدقيقة التسعين، إضافة إلى العديد من الأهداف في الوقت بدل الضائع.
أما على صعيد المواسم، فيبقى عام 2012 الأكثر غزارة تهديفية في مسيرته، بعدما سجّل خلاله 91 هدفاً، بينها 9 ثلاثيات، من أصل 61 "هاتريك" أحرزها طوال مشواره الكروي.
وشكّل ذلك العام إحدى أبرز المحطات في تاريخ ميسي، إذ واصل تسجيل الأهداف بوتيرة استثنائية رغم رحيل مدربه السابق بيب غوارديولا عن برشلونة، مؤكداً قدرته على التألق في مختلف الظروف.
ويواصل ميسي كتابة فصول جديدة من التاريخ الكروي، في مسيرة تحوّلت أرقامها إلى جزء من إرث رياضي استثنائي يصعب تكراره.
المصدر
رياضة
قياسي
عالمي...
الهدف
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