حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً

وقع حادث سير خلال سباق "Speed Test" الذي أُقيم اليوم في منطقة القليعات - كسروان.



وخرج سائق السيارة سالماً من سيارته، فيما أُصيب أحد المتفرجين بجروح وآخرين برضوض ما دفع المنظمين إلى إلغاء السباق فوراً حفاظاً على السلامة العامة.