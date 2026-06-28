إكتمال عقد دور الـ32 في كأس العالم... مواجهات نارية والطريق إلى اللقب يتكشف

اكتملت منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، لتتحدد مواجهات دور الـ32 والمسار المحتمل للمنتخبات نحو المباراة النهائية المقررة في 19 تموز على ملعب نيوجيرسي في الولايات المتحدة.



وسيواجه منتخب إنكلترا نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 1 تموز في مدينة أتلانتا الأميركية، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ16.



وتشهد منافسات دور الـ32 مواجهات قوية، أبرزها البرازيل أمام اليابان، وفرنسا ضد السويد، وألمانيا أمام باراغواي، وإسبانيا ضد النمسا، إضافة إلى لقاءات البرتغال وكرواتيا والأرجنتين والرأس الأخضر، فيما تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معظم مباريات الأدوار الإقصائية.



وفي حال واصل منتخب إنكلترا مشواره، فقد يصطدم في ربع النهائي بأحد منتخبات البرازيل أو اليابان أو كوت ديفوار أو النرويج، بينما قد يواجه في نصف النهائي أحد منتخبات الأرجنتين أو أستراليا أو مصر أو سويسرا أو كولومبيا، قبل الوصول إلى المباراة النهائية.



وشهد دور المجموعات خروج 16 منتخباً من البطولة، هي: هايتي، تركيا، تونس، الأردن، بنما، قطر، التشيك، كوراساو، العراق، الأوروغواي، السعودية، نيوزيلندا، اسكتلندا، إيران، كوريا الجنوبية، وأوزبكستان.