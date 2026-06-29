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رياضة
استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر من كأس العالم
2026-06-29 | 01:00
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استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر من كأس العالم
أعلن ياسر المسحل استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر للمنتخب الوطني من كأس العالم عقب خسارة وتعادلين في النهائيات.
وقال المسحل عبر إكس: "انطلاقا من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية".
وتذيل منتخب السعودية، الذي يستعد لاستضافة كأس آسيا مطلع العام المقبل، ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بعد تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر وخسارة من إسبانيا.
أخبار دولية
رياضة
استقالة
ياسر المسحل
السعودية
كرة القدم
كأس العالم
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