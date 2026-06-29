الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
لأول مرة في تاريخ كأس العالم... 3 منتخبات عربية تعبر إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026
2026-06-29 | 05:06
شارك
2
min
لأول مرة في تاريخ كأس العالم... 3 منتخبات عربية تعبر إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026
حققت المنتخبات العربية إنجازاً تاريخياً في كأس العالم 2026، بعدما نجحت المغرب ومصر والجزائر في حجز مقاعدها في دور الـ32، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة، مع تأهل ثلاثة منتخبات عربية إلى الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من المونديال.
وواصل المنتخب المغربي تألقه على الساحة العالمية بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، حيث أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من دون أي خسارة. وحسم "أسود الأطلس" تأهلهم بفوز مثير على هايتي بنتيجة 4-2 بعد العودة في النتيجة.
كما نجح المنتخب المصري في بلوغ دور الـ32 بعدما حلّ ثانياً في مجموعته برصيد 5 نقاط، إثر تعادله مع إيران بنتيجة 1-1. ويُعد هذا التأهل محطة تاريخية للفراعنة، الذين يواصلون كتابة فصل جديد في سجلهم المونديالي بوصفهم أول منتخب عربي وأفريقي شارك في كأس العالم عام 1934.
وأكمل المنتخب الجزائري عقد المتأهلين العرب بعدما حجز مقعده ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، عقب مشوار حافل بالإثارة في دور المجموعات، ليُبقي آمال جماهيره قائمة في تكرار أو تجاوز إنجازه التاريخي عندما بلغ الدور ثمن النهائي في مونديال 2014.
في المقابل، ودّعت منتخبات السعودية وقطر وتونس والعراق والأردن المنافسات من دور المجموعات، لتنحصر الآمال العربية في المغرب ومصر والجزائر لمواصلة المشوار وتحقيق إنجازات جديدة في الأدوار الإقصائية.
ويعكس هذا التأهل الجماعي التطور اللافت الذي تشهده كرة القدم العربية في السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت المنتخبات العربية أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق النتائج في أكبر المحافل الكروية العالمية.
المصدر
رياضة
تاريخ
العالم...
منتخبات
عربية
الأدوار
الإقصائية
مونديال
التالي
بطولة لبنان للبادمنتون للفئة المفتوحة: 5 ميداليات لنادي 1875 وميدالية للمون لا سال والجمهور
استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر من كأس العالم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-04-29
ويمبانياما يقود سبيرز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرّة الأولى منذ تسع سنوات
رياضة
2026-04-29
ويمبانياما يقود سبيرز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرّة الأولى منذ تسع سنوات
0
رياضة
2026-06-11
مباريات عربية تستحق المتابعة في كأس العالم 2026… وإنجازات تاريخية مرتقبة!
رياضة
2026-06-11
مباريات عربية تستحق المتابعة في كأس العالم 2026… وإنجازات تاريخية مرتقبة!
0
رياضة
2026-06-10
من سيكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟... 8 منتخبات قادرة على قلب التوقعات
رياضة
2026-06-10
من سيكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟... 8 منتخبات قادرة على قلب التوقعات
0
رياضة
2026-05-15
رغم التوسعة التاريخية إلى 48 منتخبًا... ما هي أبرز المنتخبات الغائبة عن كأس العالم 2026؟
رياضة
2026-05-15
رغم التوسعة التاريخية إلى 48 منتخبًا... ما هي أبرز المنتخبات الغائبة عن كأس العالم 2026؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
09:04
بطولة لبنان للبادمنتون للفئة المفتوحة: 5 ميداليات لنادي 1875 وميدالية للمون لا سال والجمهور
رياضة
09:04
بطولة لبنان للبادمنتون للفئة المفتوحة: 5 ميداليات لنادي 1875 وميدالية للمون لا سال والجمهور
0
رياضة
01:00
استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر من كأس العالم
رياضة
01:00
استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر من كأس العالم
0
رياضة
2026-06-28
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
رياضة
2026-06-28
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
0
رياضة
2026-06-28
إكتمال عقد دور الـ32 في كأس العالم... مواجهات نارية والطريق إلى اللقب يتكشف
رياضة
2026-06-28
إكتمال عقد دور الـ32 في كأس العالم... مواجهات نارية والطريق إلى اللقب يتكشف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:35
كاتس: جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد
خبر عاجل
09:35
كاتس: جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد
0
أخبار لبنان
09:51
تحرك الاتحاد العمالي العام وفريد البستاني يُجبر الحكومة على إلغاء قرار زيادة الرسوم على المستوردات
أخبار لبنان
09:51
تحرك الاتحاد العمالي العام وفريد البستاني يُجبر الحكومة على إلغاء قرار زيادة الرسوم على المستوردات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
0
أمن وقضاء
03:04
أدرعي: هاجمنا 3 مقرات تابعة لحزب الله في النبطية وميفدون
أمن وقضاء
03:04
أدرعي: هاجمنا 3 مقرات تابعة لحزب الله في النبطية وميفدون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
0
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
0
آخر الأخبار
16:27
فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون
آخر الأخبار
16:27
فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون
0
أخبار دولية
16:11
بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية
أخبار دولية
16:11
بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة
2
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
3
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
4
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
5
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
6
أخبار لبنان
07:02
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
أخبار لبنان
07:02
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
7
خبر عاجل
16:31
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
خبر عاجل
16:31
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More