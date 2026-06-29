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لأول مرة في تاريخ كأس العالم... 3 منتخبات عربية تعبر إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026

2026-06-29 | 05:06
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لأول مرة في تاريخ كأس العالم... 3 منتخبات عربية تعبر إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026

حققت المنتخبات العربية إنجازاً تاريخياً في كأس العالم 2026، بعدما نجحت المغرب ومصر والجزائر في حجز مقاعدها في دور الـ32، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة، مع تأهل ثلاثة منتخبات عربية إلى الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من المونديال.

وواصل المنتخب المغربي تألقه على الساحة العالمية بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، حيث أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من دون أي خسارة. وحسم "أسود الأطلس" تأهلهم بفوز مثير على هايتي بنتيجة 4-2 بعد العودة في النتيجة.

كما نجح المنتخب المصري في بلوغ دور الـ32 بعدما حلّ ثانياً في مجموعته برصيد 5 نقاط، إثر تعادله مع إيران بنتيجة 1-1. ويُعد هذا التأهل محطة تاريخية للفراعنة، الذين يواصلون كتابة فصل جديد في سجلهم المونديالي بوصفهم أول منتخب عربي وأفريقي شارك في كأس العالم عام 1934.

وأكمل المنتخب الجزائري عقد المتأهلين العرب بعدما حجز مقعده ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، عقب مشوار حافل بالإثارة في دور المجموعات، ليُبقي آمال جماهيره قائمة في تكرار أو تجاوز إنجازه التاريخي عندما بلغ الدور ثمن النهائي في مونديال 2014.

في المقابل، ودّعت منتخبات السعودية وقطر وتونس والعراق والأردن المنافسات من دور المجموعات، لتنحصر الآمال العربية في المغرب ومصر والجزائر لمواصلة المشوار وتحقيق إنجازات جديدة في الأدوار الإقصائية.

ويعكس هذا التأهل الجماعي التطور اللافت الذي تشهده كرة القدم العربية في السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت المنتخبات العربية أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق النتائج في أكبر المحافل الكروية العالمية.
 

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