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رياضة
بطولة لبنان للبادمنتون للفئة المفتوحة: 5 ميداليات لنادي 1875 وميدالية للمون لا سال والجمهور
2026-06-29 | 09:04
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بطولة لبنان للبادمنتون للفئة المفتوحة: 5 ميداليات لنادي 1875 وميدالية للمون لا سال والجمهور
اختتم الاتحاد اللبناني للبادمنتون بطولة لبنان للفئة المفتوحة فردي رجال وسيدات على ملاعب نادي الهوبس حازمية بمشاركة أكثر من 150 لاعب ولاعبة حيث خيضت أكثر من 56 مباراة في البطولة منافسة عالية بين اللاعبات واللاعبين بمشاركة أندية " المون لاسال، الجمهور، 1875، البرج عينطورة، هوبس بيروت وهوبس المتن".
وأشرف على البطولة مدير البطولة عضو الاتحاد غالب فقيه، الحكم العام علي كزما والحكام "سلام أبو شقرا، علي شهلا، رودولف الحاج وجهاد طباجة" كما توّج الفائزين أمين عام الاتحاد مشرف التطوير في منطقة غرب أسيا بول روكز يرافقه عضو الاتحاد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي سمير شاغوري وأتت النتائج على الشكل التالي:
•
فردي رجال:
- مركز أول: روبن شويري نادي "1875"
- مركز ثاني: كريس أبي يونس
- مركز ثالث: رفائيل رنو نادي "الجمهور" وكارل سلوم نادي " 1875"
•
فردي سيدات:
- مركز أول: زينا كزما نادي "1875"
- مركز ثاني: سارة ماريا الحلو نادي "1875"
- مركز ثالث: ريبيكا عبدو نادي "المون لا سال" وسارة أبي غصن نادي "1875"
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