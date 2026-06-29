الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الأثرياء يهيمنون على مدرّجات كأس العالم… لن تصدّقوا كم بلغ سعر تذكرة حضور المباراة

2026-06-29 | 12:50
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الأثرياء يهيمنون على مدرّجات كأس العالم… لن تصدّقوا كم بلغ سعر تذكرة حضور المباراة

تواجه بطولة كأس العالم 2026 انتقادات واسعة بسبب الارتفاع القياسي في أسعار التذاكر وتكاليف السفر والإقامة، ما دفع كثيرين إلى اعتبار أن حضور الحدث الكروي الأكبر بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود، مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة.

وأدّى نظام التسعير الديناميكي الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والقائم على تعديل الأسعار بحسب حجم الطلب، إلى ارتفاع أسعار بعض تذاكر دور المجموعات إلى نحو 575 دولاراً، مقارنة بحوالي 220 دولاراً في مونديال 2022. كما تجاوزت أسعار بعض التذاكر في سوق إعادة البيع 1600 دولار.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بين عدد من مشجعي البطولة أن نسبة كبيرة من حاملي التذاكر يعملون في قطاعات ذات دخل مرتفع، مثل المال والعقارات والهندسة والطب، فيما اضطر آخرون إلى تقليص عدد المباريات التي كانوا ينوون حضورها بسبب التكاليف المرتفعة.

وقال غريغ كونور، وهو صاحب ورشة سيارات من ولاية أوكلاهوما الأميركية، إنه أنفق نحو 9600 دولار على أربع تذاكر لعائلته لحضور مباراة فرنسا والنرويج، مضيفاً: "هذا جنون. كنا نخطط لحضور خمس مباريات، لكننا سنكتفي بمباراة واحدة".

أما المشجع الإكوادوري ريناتو بيريز، فأوضح أنه أنفق نحو 22 ألف دولار لتغطية تكاليف السفر والإقامة والتذاكر لعائلته المؤلفة من خمسة أفراد لحضور مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا في نيوجيرسي.

بدوره، اعتبر البريطاني مايك جيل، وهو مطوّر عقاري، أن الأسعار أصبحت مرتفعة للغاية، لكن كثيراً من المشجعين يواصلون الدفع بدافع الشغف بكرة القدم.

في المقابل، رأت كولين تشيزمان، الشريكة في إحدى الشركات الاستشارية، أن حصولها على تذكرة بسعر 420 دولاراً عبر قرعة الفيفا يُعد سعراً مقبولاً مقارنة بأسعار العديد من الحفلات والفعاليات الكبرى في الوقت الحالي.

ومن جانبه، انتقد مدرب منتخب باراغواي غوستافو ألفارو هذا التحول، معتبراً أن الطابع التجاري للبطولة بات يطغى على "روح كرة القدم" التي لطالما ميّزت كأس العالم.

في المقابل، دافع متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سياسة التسعير، مؤكداً أنها تعكس آليات السوق في الدول المضيفة، مشيراً إلى طرح نحو 130 ألف تذكرة مخفّضة بسعر 60 دولاراً. إلا أن بعض المشجعين يرون أن هذا العدد يبقى محدوداً مقارنة بحجم الطلب، في ظل تجاوز مبيعات البطولة حاجز 3.5 ملايين تذكرة حتى الآن.

المصدر

رياضة

يهيمنون

مدرّجات

العالم…

تصدّقوا

تذكرة

المباراة

بطولة لبنان للبادمنتون للفئة المفتوحة: 5 ميداليات لنادي 1875 وميدالية للمون لا سال والجمهور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-06-17

وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!

LBCI
رياضة
2026-06-11

حلم المونديال المؤجّل… التذكرة لا تكفي للدخول إلى مدرّجات كأس العالم 2026!

LBCI
موضة وجمال
2026-06-20

حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-16

مباراة إيران في كأس العالم بين الرياضة والسياسة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
09:04

بطولة لبنان للبادمنتون للفئة المفتوحة: 5 ميداليات لنادي 1875 وميدالية للمون لا سال والجمهور

LBCI
رياضة
05:06

لأول مرة في تاريخ كأس العالم... 3 منتخبات عربية تعبر إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026

LBCI
رياضة
01:00

استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر من كأس العالم

LBCI
رياضة
2026-06-28

حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-26

رويترز نقلا عن فوكس نيوز: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية "مستمرة" الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-25

رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات

LBCI
خبر عاجل
2026-03-05

الحرس الثوريّ الإيرانيّ يُعلن استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ

LBCI
خبر عاجل
2026-06-17

نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

موجة حر قياسية في أوروبا… وانقسام سياسي في فرنسا حول التكييف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

ترقبوا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

قافلة إنسانية جديدة إلى الجنوب بجهود مشتركة بين Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين المونديال وتصفيات السلة... لبنان يواجه الهند في مواجهة مهمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

50 ألف دولار لمشاهدة المونديال... تعرفوا إلى مهنة الأحلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواجه الهند في تصفيات كأس العالم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

على طريق النفط الجديد… فريق الـLBCI يرافق رحلة تصدير الفيول العراقي عبر سوريا فهل تصل الفرصة "الذهبية" الى لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

هذه خريطة النفوذ في عالم الطاقة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تمدد حال الطوارئ وتلوّح بتصعيد… ولااءات صارمة في الجنوب اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:04

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران

LBCI
أخبار لبنان
17:07

أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة

LBCI
صحف اليوم
23:51

بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!

LBCI
أخبار لبنان
04:46

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية

LBCI
أخبار لبنان
11:40

هبة نصر تنشر الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار اللبنانيّ الاسرائيليّ الاميركيّ

LBCI
أمن وقضاء
03:22

محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
07:02

الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
09:59

عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More