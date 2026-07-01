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فريق جازو للسباقات يحتفي بإنجازٍ مزدوج على منصة التتويج في رالي أكروبوليس اليونان (صور)

2026-07-01 | 08:31
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فريق جازو للسباقات يحتفي بإنجازٍ مزدوج على منصة التتويج في رالي أكروبوليس اليونان (صور)

سيباستيان أوجييه وفنسان لانديه يحققان الفوز على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 1
تاكاموتو كاتسوتا وآرون جونستون يحصدان المركز الثالث
تويوتا توسّع صدارتها لبطولة المُصنّعين إلى 140 نقطة

حقق فريق جازو للسباقات فوزًا لافتًا في رالي أكروبوليس اليونان، حيث حصد سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه الفوز على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 1 بعد يومٍ ختامي حاسم، فيما أكمل زميلاهما تاكاموتو كاتسوتا ومساعده آرون جونستون التتويج المزدوج بحصولهما على المركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 18، وبالتالي توسع شركة تويوتا صدارتها لترتيب المُصنّعين ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات إلى 140 نقطة.

 

وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق جازو للسباقات "سيب وفنسان، شكرًا لكما على تحقيق هذا الفوز الرائع بعد عودتكما القوية في اليوم الختامي! لقد تمكنتم من الفوز بتصنيف سوبر صنداي، والفوز بمرحلة باور الأخيرة، وحصد الحد الأقصى من النقاط، والتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة... هذان هما سيب وفنسان اللذان نعرفهما جميعًا". وأضاف " تاكاموتو، أهنئك على صعودك مجددًا منصة التتويج بعد فوزك بالمركز الثالث. هذا الموسم، شاهدناك على منصة التتويج في نصف الراليات حتى الآن. وأتطلع لرؤية المزيد منك في النصف الثاني من الموسم".

 

وأوضح تويودا: "من ذكرياتي المفضلة في رالي اليابان الماضي، عندما أتى سيب للتحدث معي. وبالنظر إلى هذه النتيجة، سأكون سعيدًا للغاية إذا كان حديثنا في تلك اللحظة قد أسهم ولو بقدرٍ بسيط في مساعدته على تحقيق هذا الإنجاز المميز. وأطمح لرؤية ما يمكنكم تحقيقه في النصف الثاني من الموسم. واصلوا التقدم! شكرًا جزيلًا لجميع أفراد الفريق!".

 

وكان رالي أكروبوليس اليونان أقيم على الطرقات الجبلية الصخرية وسط اليونان، مع درجات حرارةٍ تجاوزت 30 درجة مئوية، ليؤكد مرة أخرى صعوبة تضاريسه شديدة الوعورة، وظروف القيادة القاسية التي فرضت ضغطًا متواصلًا على المركبات والإطارات والأطقم طوال الحدث.

 

ومع انطلاق طواقم فريق جازو للسباقات ضمن أول خمس مركبات على الطريق بفضل مراكزهم المتقدمة في البطولة، واجهوا تحديًا إضافيًا تمثل في فتح مسارٍ للسباق عبر الحصى المتناثر أمام المشاركين المنطلقين خلفهم. واستفاد أوجييه ولانديه من ترتيب انطلاقهما لإنهاء اليوم الافتتاحي بفارق أقل من 10 ثوانٍ عن الصدارة، قبل أن يقلصا الفارق إلى 4,1 ثانية فقط بنهاية اليوم الثاني بكامله.

 

وجاء إحراز الثنائي للصدارة بعد تسجيل أسرع زمنٍ في المرحلة الافتتاحية من اليوم الأخير، قبل أن يتمكنا من توسيع الفارق في المرحلة قبل الأخيرة من الرالي. ثم تصدّرا تصنيفَي مراحل باور الأخيرة وسوبر صنداي ليحسما الفوز بفارق 58.3 ثانية، ويحصدان الحد الأقصى من النقاط البالغ 35 نقطة، وهو الفوز رقم 69 في مسيرة أوجييه ضمن بطولة العالم للراليات، والثاني له في رالي أكروبوليس اليونان.

 

أما كاتسوتا وجونستون، فقد أحرزا المركز الثالث في الترتيب العام بعد تقدمهما من المركز التاسع على مدى فترة الرالي. وقد جنبهما الانطلاق ثانيًا في اليوم الافتتاحي تحدياتٍ كبيرةٍ قبل أن يشقا طريقهما تدريجيًا نحو منصة التتويج، ليكملا إنجاز تويوتا المزدوج على المنصة.

 

وعقب رالي أكروبوليس اليونان، وسّعت شركة تويوتا صدارتها لبطولة المُصنّعين إلى 140 نقطة. ويشغل طواقم فريق جازو للسباقات الآن المراكز الخمسة الأولى في ترتيب السائقين، حيث يتصدر إيفانز البطولة، يليه كاتسوتا، وأوجييه، وباجاري، وسولبيرغ.

 

وتتمتع شركة تويوتا بإرث عريق في رياضة سباقات السيارات يمتد لأكثر من 60 عاماً. وانطلاقاً من فلسفتها الراسخة بأن «الطرقات تطور الإنسان، والمركبات»، خاضت تويوتا منافسات متنوعة في مختلف فئات رياضة سباقات السيارات حول العالم. وقد أسهمت إنجازاتها البارزة، التي تحققت في أقسى الظروف وأكثرها تحدياً، إلى جانب ما اكتسبته من معارف وخبرات تقنية ثمينة، في ترسيخ الأسس التي تعتمد عليها الشركة لمواصلة تطوير أفضل المركبات على الاطلاق. ويواصل فريق جازو للسباقات مشاركته في أبرز فئات رياضة المحركات العالمية، بما في ذلك بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب أنشطة رياضة المحركات المخصصة للعملاء والتي تعتمد على مركبات الإنتاج التجاري.

 

وتنطلق الجولة التاسعة من بطولة العالم للراليات لعام 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات مع رالي إستونيا، المقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو، على مراحل حصوية سريعة تجمع بين مقاطع واسعة وضيقة. ويمكن أن يصبح السطح الرملي واللين عمومًا مليئًا بالأخاديد عند المرور الثاني.

ملاحظات السباق:

 

·       مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 رقم 1 (السائقان: سيباستيان أوجييه وفنسان لانديه)

المركز: الأول

الزمن: 3 ساعات 36 دقيقة و40.7 ثانية 

·       مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 رقم 18 (السائقان: تاكاموتو كاتسوتا وآرون جونستون)

المركز: الثالث 

·        الزمن: 3 ساعات 39 دقيقة و45.5 ثانية (+3 دقائق و4,8 ثانية)

 

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