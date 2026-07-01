أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026

استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟

استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟

روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن