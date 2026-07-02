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بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل

2026-07-02 | 06:35
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بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل

دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قرار إلغاء هدف منتخب ألمانيا في مواجهته أمام منتخب باراغواي، مؤكداً أن الحكام والمنتخبات تلقوا قبل انطلاق كأس العالم تعليمات واضحة تقضي بمعاقبة أي محاولة لإعاقة حركة المنافسين، ولا سيما حراس المرمى، حتى وإن بدت المخالفة بسيطة.

وكان المدافع الألماني جوناثان تاه قد سجل هدفاً منح منتخب بلاده التقدم بنتيجة 2-1 خلال الوقت الإضافي، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد، ليقرر الحكم المغربي جلال جيد إلغاء الهدف، بعدما اعتبر أن فالديمار أنتون أعاق حارس مرمى باراغواي أورلاندو جيل ومنعه من الدفاع عن مرماه.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن تحسم باراغواي المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، لتودع ألمانيا البطولة.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بييرلويجي كولينا، إن التعليمات التي سبقت انطلاق البطولة كانت واضحة، موضحاً أن أي لاعب مهاجم يتعمد إعاقة حركة مدافع أو حارس مرمى من دون محاولة لعب الكرة، يمنح الحكم الحق في احتساب مخالفة، مع إمكانية تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد عند الضرورة.

وأضاف أن الهدف من هذه التوجيهات هو حماية عدالة المنافسة ومنع استغلال مثل هذه التحركات داخل منطقة الجزاء.

وأثار القرار جدلاً واسعاً، بعدما وصف مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان إلغاء الهدف بأنه "قرار غير منطقي"، فيما رأى عدد من المحللين أن التدخل التحكيمي كان قاسياً، معتبرين أن الاحتكاك جاء نتيجة تحرك حارس المرمى أكثر من كونه عرقلة متعمدة من اللاعب الألماني.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب باراغواي نظيره الفرنسي في الدور ثمن النهائي من البطولة، بعدما أطاح بالمنتخب الألماني بركلات الترجيح.

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