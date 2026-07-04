المونديال يدخل مرحلة الحسم… اكتمال عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي ومواجهات نارية بانتظار الجماهير

اكتمل رسمياً عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعد ختام منافسات دور الـ32، الذي شهد العديد من النتائج المثيرة والمفاجآت، وأسفر عن خروج عدد من المنتخبات الكبرى، مقابل استمرار منتخبات بارزة في سباق المنافسة على اللقب، يتقدمها الأرجنتين حاملة اللقب، وفرنسا، وإسبانيا، والبرازيل، وإنكلترا، والبرتغال.وشهد الدور الـ32 مواجهات دراماتيكية، أبرزها إقصاء باراغواي للمنتخب الألماني بركلات الترجيح، وتأهل المغرب على حساب هولندا بالطريقة نفسها، فيما انتزعت كندا بطاقة العبور بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع. كما واصلت البرازيل وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا مشوارها في البطولة بعد تحقيقها انتصارات مستحقة، بينما حقق المنتخب المصري إنجازاً تاريخياً بتسجيل أول فوز له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعدما أطاح بأستراليا بركلات الترجيح.وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي كلاً من: كندا، والبرازيل، وباراغواي، والمغرب، والنرويج، وفرنسا، والمكسيك، وإنكلترا، وبلجيكا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، والبرتغال، وسويسرا، ومصر، والأرجنتين، وكولومبيا.وتنطلق منافسات الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يُلجأ إلى شوطين إضافيين في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ثم إلى ركلات الترجيح إذا استمرت النتيجة على حالها، وفق نظام البطولة المعتمد.