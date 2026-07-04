من زغرتا-اهدن... هكذا تبدو أجواء الجولة الثانية من بطولة لبنان في الرالي

مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال

مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال

ما موقف السفير المصري في لبنان من التأهل التاريخي لمنتخب بلاده إلى الدور الـ16 من كأس العالم؟