أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ... المغرب يُسقط كندا بثلاثية ويبلغ ربع نهائي المونديال

حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على كندا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أُقيمت في مدينة هيوستن الأميركية، ليواصل "أسود الأطلس" مشوارهم اللافت في البطولة.



وافتتح عز الدين أوناحي التسجيل مطلع الشوط الثاني، بعدما استغل تمريرة عرضية من أشرف حكيمي، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق إثر هجمة مرتدة سريعة.



واختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع، مؤكداً تفوق المنتخب المغربي بعد أداء قوي دفاعياً وهجومياً.



ورغم البداية القوية للمنتخب الكندي وإهداره عدة فرص في الدقائق الأولى، تألق الحارس ياسين بونو في الحفاظ على نظافة شباكه، فيما نجح الدفاع المغربي في الحد من خطورة أصحاب الأرض طوال اللقاء.



وشهدت المباراة أجواءً تنافسية حادة، أسفرت عن إشهار سبع بطاقات صفراء.



وبهذا الانتصار، يقترب المنتخب المغربي من معادلة أفضل إنجاز في تاريخه بعد بلوغه نصف نهائي مونديال 2022، وينتظر في الدور المقبل الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي.



أما كندا، فودّعت البطولة بعد أفضل مشاركة لها في تاريخ كأس العالم، بعدما حققت خلالها أول فوز لها وتأهلت إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.