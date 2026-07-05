مواجهة موندياليّة بين رفيقَي الدرب… مبابي يتحدّث عن مباراته المقبلة ضدّ أشرف حكيمي

قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بتسجيله هدف الفوز الوحيد (1-0) من ركلة جزاء في الدقيقة 70 أمام باراغواي ليلة أمس.



وعقب المباراة، تطلّع النجم الفرنسيّ الى المباراة المقبلة في بوسطن أمام المغرب، مجيباً الصحافيين على سؤالهم حول المواجهة: "علينا أن نرتاح ونركز على مباراة المغرب.." وتابع ممازحاً: حكيمي؟ أعتقد أنه راسلني بالفعل" في إشارةٍ منه الى حماس صديقه لتأهّلهما للّعب على نفس الملعب.



كذلك عبّر مبابي عن فرحه بخوض ربع النهائي أمام المغرب، مؤكّداً: "سنركّز وسنلعب. نحن سعداء بمواجهتهم، فهم فريق قويّ جداً".



وجاء تأهّل المغرب تاريخياً بعد تجاوزه كندا (3-0)، ليصبح أوّل منتخب إفريقي يبلغ ربع النهائي في نسختين متتاليتين.



ويكمن التحدّي الأكبر في المباراة المقبلة، ففي مونديال 2022، أقصت فرنسا المنتخب المغربيّ من نصف النهائي بنتيجة (2-0)، ما يعيد خطر أن تسرق فرنسا مجدّداً فرصة أن يكتب المغرب تاريخاً جديداً.



والآن، يتجدّد الصدام بين الصديقين والزميلَين السابقين في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وكيليان مبابي، ولكن هذه المرّة كقائدين لبلدَيهما وبطموح العبور إلى المربّع الذهبي.