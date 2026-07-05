الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
مواجهة موندياليّة بين رفيقَي الدرب… مبابي يتحدّث عن مباراته المقبلة ضدّ أشرف حكيمي
2026-07-05 | 11:54
شارك
2
min
مواجهة موندياليّة بين رفيقَي الدرب… مبابي يتحدّث عن مباراته المقبلة ضدّ أشرف حكيمي
قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بتسجيله هدف الفوز الوحيد (1-0) من ركلة جزاء في الدقيقة 70 أمام باراغواي ليلة أمس.
وعقب المباراة، تطلّع النجم الفرنسيّ الى المباراة المقبلة في بوسطن أمام المغرب، مجيباً الصحافيين على سؤالهم حول المواجهة: "علينا أن نرتاح ونركز على مباراة المغرب.." وتابع ممازحاً: حكيمي؟ أعتقد أنه راسلني بالفعل" في إشارةٍ منه الى حماس صديقه لتأهّلهما للّعب على نفس الملعب.
كذلك عبّر مبابي عن فرحه بخوض ربع النهائي أمام المغرب، مؤكّداً: "سنركّز وسنلعب. نحن سعداء بمواجهتهم، فهم فريق قويّ جداً".
وجاء تأهّل المغرب تاريخياً بعد تجاوزه كندا (3-0)، ليصبح أوّل منتخب إفريقي يبلغ ربع النهائي في نسختين متتاليتين.
ويكمن التحدّي الأكبر في المباراة المقبلة، ففي مونديال 2022، أقصت فرنسا المنتخب المغربيّ من نصف النهائي بنتيجة (2-0)، ما يعيد خطر أن تسرق فرنسا مجدّداً فرصة أن يكتب المغرب تاريخاً جديداً.
والآن، يتجدّد الصدام بين الصديقين والزميلَين السابقين في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وكيليان مبابي، ولكن هذه المرّة كقائدين لبلدَيهما وبطموح العبور إلى المربّع الذهبي.
مصدر
رياضة
كيليان مبابي
فرنسا
كرة القدم
ربع نهائي
كأس العالم
تسجيل
هدف
فوز
أشرف حكيمي
المغرب
مونديال
رياضة.
التالي
رئيس الفيفا يرفع العلم اللبناني في كأس العالم! (فيديو)
أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ... المغرب يُسقط كندا بثلاثية ويبلغ ربع نهائي المونديال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-06-19
"أخيرًا سأتمكن من الكلام"... محاكمة قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي بهذه التهمة!
رياضة
2026-06-19
"أخيرًا سأتمكن من الكلام"... محاكمة قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي بهذه التهمة!
0
رياضة
2026-04-13
بعد احالته الى المحكمة بتهمة الاغتصاب... أشرف حكيمي: "أنا مطمئن البال"
رياضة
2026-04-13
بعد احالته الى المحكمة بتهمة الاغتصاب... أشرف حكيمي: "أنا مطمئن البال"
0
أخبار لبنان
2026-05-10
جاك الحكيّم يتحدّث عن مرفأ جونية: "الأمور على الطريق الصحيح"
أخبار لبنان
2026-05-10
جاك الحكيّم يتحدّث عن مرفأ جونية: "الأمور على الطريق الصحيح"
0
رياضة
2026-07-02
نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة
رياضة
2026-07-02
نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:55
خطف الأضواء من ميسي… الكلب "برودي" يكسر قواعد "الفيفا" ويدخل التاريخ في مونديال 2026
رياضة
14:55
خطف الأضواء من ميسي… الكلب "برودي" يكسر قواعد "الفيفا" ويدخل التاريخ في مونديال 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-04
باسيل استقبل لودريان: لاحترام سيادة لبنان وحقوقه
أخبار لبنان
2026-06-04
باسيل استقبل لودريان: لاحترام سيادة لبنان وحقوقه
0
أخبار دولية
2026-06-18
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: هيئة مضيق هرمز ستنسق المرور
أخبار دولية
2026-06-18
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: هيئة مضيق هرمز ستنسق المرور
0
موضة وجمال
2026-05-05
تحت شعار "الموضة فن"… نجوم العالم يتألقون في حفل "ميت غالا"
موضة وجمال
2026-05-05
تحت شعار "الموضة فن"… نجوم العالم يتألقون في حفل "ميت غالا"
0
أخبار لبنان
2026-07-02
الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ
أخبار لبنان
2026-07-02
الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
يوميات مونديال القارة الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
يوميات مونديال القارة الاميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:15
تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
06:15
تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟
2
أمن وقضاء
11:46
بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل
أمن وقضاء
11:46
بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل
3
حال الطقس
04:19
تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:19
تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
05:02
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
أمن وقضاء
05:02
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
5
أخبار لبنان
11:46
مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان
أخبار لبنان
11:46
مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان
6
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
7
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
8
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More