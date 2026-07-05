رئيس الفيفا يرفع العلم اللبناني في كأس العالم! (فيديو)

لفت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الأنظار بعدما نشر عبر حسابه على منصة إنستغرام مقطع فيديو من إحدى مباريات كأس العالم 2026، ظهر فيه وهو يحمل العلم اللبناني في مدرجات الملعب.

وأرفق إنفانتينو الفيديو بتعليق جاء فيه: "بصفتي مواطناً لبنانياً فخوراً، كان من الرائع أن أحمل علمنا الجميل على أكبر مسرح لكرة القدم!"، في إشارة إلى حصوله على الجنسية اللبنانية في وقت سابق.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من تسلّم إنفانتينو جواز سفره اللبناني في 17 شباط 2026، خلال مراسم أُقيمت في وزارة الداخلية والبلديات في بيروت، وذلك عقب منحه الجنسية اللبنانية بمرسوم وقّعه رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وكان إنفانتينو قد أعرب في أكثر من مناسبة عن اعتزازه بجذوره اللبنانية، مؤكداً ارتباطه بلبنان، فيما أثار ظهوره حاملاً العلم اللبناني خلال منافسات كأس العالم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.