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خطف الأضواء من ميسي… الكلب "برودي" يكسر قواعد "الفيفا" ويدخل التاريخ في مونديال 2026

2026-07-05 | 14:55
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خطف الأضواء من ميسي… الكلب "برودي" يكسر قواعد "الفيفا" ويدخل التاريخ في مونديال 2026

في واقعة فريدة من نوعها شهدتها ملاعب المونديال، خطف الكلب الشهير "برودي" الأنظار من أساطير كرة القدم، ليصبح أوّل حيوان في التاريخ يحصل على إذن رسمي بدخول ملاعب كأس العالم 2026.

وقد كسر حضوره على مدرّجات المشجّعين كلّ اللوائح الصارمة للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تحظر تماماً اصطحاب الحيوانات إلى المدرّجات.

وجاء هذا الظهور الاستثنائي خلال واحدة من أكثر مواجهات دور الـ 32 إثارةً وتشويقاً، حيث عانى المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي قبل أن يخطف فوزاً من منتخب الرأس الأخضر.

ووسط الأجواء المشحونة بالحماس، تحوّل "برودي"، وهو مزيج ساحر بين سلالتَي "غولدن ريتريفر" و"البودل"، إلى الحدث الأبرز عبر منصّات التواصل الاجتماعي ومحطّات التلفزة العالمية.

فقد فاجأ الجماهير بمتابعته المباراة من داخل إحدى المقصورات الفاخرة، مرتدياً سمّاعات خاصّة لعزل الضوضاء، ومستمتعاً بالمقبّلات والمشروبات كأنّه مشجّعٌ بشريٌّ رفيع المستوى.

هذه الإطلالة ليست غريبةً على "برودي"، أشهر كلب في العالم بمليوني متابع على إنستغرام، والذي اعتاد تزيين ملاعب كرة السلة الأميركية (NBA). 

وتعود جذور نجوميته لعام 2023 حين تصدّر الأخبار بجمعه مليون دولار لصالح مستشفيات الأطفال بميامي، بالتعاون مع شرطة المدينة.

ويقف وراء نجاح "برودي" مالكه كليف براش، الذي تفرّغ تماماً لإدارة حساباته وتخصيص جزء كبير من أرباحها للأعمال الخيرية. 

ولا تقتصر أهمية هذا الكلب على الشهرة، بل يمثل ركيزةً صحيةً لمالكه الذي يعاني من مرض "الحزاز المسطح"، حيث أكّد براش أنّ حالته استقرت تماماً ولم يعد يتعرّض للنوبات منذ اتخاذ "برودي" كحيوان دعم أليف.
 

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