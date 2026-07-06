الكندية ماكنتوش تحطم الرقم القياسي للسباحة 200 م فراشة الصامد منذ 2009

حطمت السباحة الكندية سامر ماكنتوش الرقم القياسي العالمي الأقدم عند السيدات، في طريقها للفوز بسباق 200 متر فراشة الأحد خلال البطولة الوطنية في مونتريال.



وفازت ماكنتوش، المتوجة بثلاث ذهبيات في أولمبياد باريس 2024، بالسباق بزمن قدره دقيقتان و1.65 ثانية، متفوقة على الرقم القياسي السابق البالغ 2:01.81 د والذي سجلته الصينية ليو تزيغه في تشرين الأول 2009.



وكان رقم تزيغه القياسي الأخير المتبقي من حقبة "البدلات الخارقة"، حين أعاد السباحون كتابة الأرقام القياسية بفضل بدلات مصنوعة من مادة البوليوريثان، قبل أن يحظرها الاتحاد الدولي للسباحة عام 2010.



وقالت ماكنتوش عقب هذا الإنجاز التاريخي "كما ترون من مشاعري، هذا يعني لي كل شيء في العالم. عندما كنت صغيرة، كان هذا الرقم القياسي الوحيد الذي كنت أعتقد أني لن أتمكن من تحطيمه".



وأضافت "أن أحقق ذلك الليلة أمام جماهيري هو أمر مميز للغاية. إنه يعني كل شيء بالنسبة لي. أنا في حالة صدمة الآن".



وسبحت الشابة البالغة 19 عاما أول 50 مترا في 27.45 ثانية، قبل أن تنطلق بقوة في الأمتار الأخيرة وسط تشجيع الجماهير.



وقالت "الخمسون مترا الأخيرة كانت بدفع الأدرينالين بحتا. كنت أسمع الجماهير تصرخ بجنون، وكنت أعلم أني ربما أقل من الرقم القياسي العالمي أو قريبة منه، وهذا ما دفعني للاستمرار".



وتحمل ماكنتوش الأرقام القياسية العالمية في أربع مسابقات. وقد أضافت تخصصها المفضل 200 متر فراشة إلى سباقات 200 و400 متر فردي متنوعة و400 متر حرة.



وقد أحرزت ذهبيتي 200 و400 متر فردي متنوعة بالإضافة إلى لقب 200 متر فراشة في أولمبياد باريس.



كما تضم مسيرتها ثمانية ألقاب عالمية، بينها ألقاب العام الماضي في سنغافورة في سباقات 200 و400 متر فردي متنوعة و400 متر حرة و200 متر فراشة.