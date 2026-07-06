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رياضة
تقنية التحفيز الكهربائي للعضلات: هل تستبدل 20 دقيقة الرياضة التقليدية؟
2026-07-06 | 10:37
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تقنية التحفيز الكهربائي للعضلات: هل تستبدل 20 دقيقة الرياضة التقليدية؟
أصبحت تقنية التحفيز الكهربائي للعضلات (EMS) محط اهتمام عشاق اللياقة البدنية وعدد من مشاهير الرياضة والفن، باعتبارها وسيلة قد تكمل أو تختصر بعض التمارين التقليدية.
وشهدت هذه التقنية ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيتها، إذ زاد عدد المراكز التي تقدمها بأكثر من 16% بين عامي 2023 و2025، وفقاً لبيانات تطبيق ClassPass.
وتعتمد تقنية EMS على ارتداء بدلة مزودة بأقطاب كهربائية ترسل نبضات تحفّز العضلات على الانقباض أثناء أداء تمارين بسيطة، في جلسة تستغرق نحو 20 دقيقة.
وقد جذبت هذه الميزة كثيراً من المستخدمين. فبحسب CNN، قالت إيميلي فيرارا، التي تعاني اضطرابات في الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض، إن الجلسات ساعدتها على زيادة الكتلة العضلية وخفض نسبة الدهون، وفق قياسات أكثر دقة من مؤشر كتلة الجسم.
كما استعان نيك داميكو بهذه التقنية لاستعادة لياقته بعد خضوعه لعملية زراعة رئتين، مؤكداً أنه حقق تحسناً ملحوظاً في بناء العضلات وخسارة الوزن خلال شهرين ونصف.
ويحظى هذا الأسلوب أيضاً باهتمام عدد من المشاهير، إذ يدرجه نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو ضمن برنامجه التدريبي، كما استخدمه الممثل توم هولاند استعداداً لتصوير فيلم Spider-Man.
ورغم استخدام تقنية EMS في العلاج الطبيعي والتدريب الرياضي منذ سبعينيات القرن الماضي، لا يزال الخبراء منقسمين بشأن فعاليتها.
ففي حين تؤكد أخصائية العلاج الطبيعي كريستال بوسبي أهميتها في إعادة تأهيل العضلات بعد الجراحات والسكتات الدماغية، يرى الدكتور غريغ هولتزمان أن فوائدها لدى الأشخاص الأصحاء تبقى محدودة مقارنة بالتمارين التقليدية، لأنها تستهدف العضلات بصورة معزولة وتفعّل الألياف العضلية الكبيرة أولاً.
ويحذر الخبراء من استخدام هذه التقنية لدى الأشخاص الذين يعانون التهابات نشطة أو أوراماً سرطانية أو يضعون أجهزة تنظيم ضربات القلب، مؤكدين ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء بها، والالتزام بالطريقة الصحيحة أثناء التمرين لتجنب الإصابات أو الآلام العضلية.
المصدر
صحة وتغذية
رياضة
التحفيز
الكهربائي
للعضلات:
تستبدل
دقيقة
الرياضة
التقليدية؟
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