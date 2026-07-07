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رياضة
ليبرون جيمس على أعتاب العودة إلى كليفلاند... النهاية من حيث بدأت الحكاية
2026-07-07 | 07:22
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ليبرون جيمس على أعتاب العودة إلى كليفلاند... النهاية من حيث بدأت الحكاية
تتزايد التوقعات بشأن عودة نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس إلى صفوف كليفلاند كافالييرز، في خطوة قد تمثل الفصل الأخير من مسيرته الاحترافية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، وفقاً لتقرير نشرته
Fox News
.
وأفاد الصحافي مارك شتاين بوجود "قناعة متزايدة" داخل أوساط الدوري بأن كليفلاند بات الوجهة الأوفر حظاً للتعاقد مع جيمس. كما أكد الصحافي في شبكة ESPN براين ويندهورست أن معظم مسؤولي الدوري يتوقعون عودة النجم المخضرم إلى فريقه السابق.
ومنحت منصة التوقعات الرياضية Kalshi كليفلاند فرصة تبلغ 55% للفوز بخدمات جيمس، متقدماً بفارق كبير على بقية الأندية.
ويبلغ جيمس من العمر 41 عاماً، وتشير التقديرات إلى أن الفريق الذي سينضم إليه في المرحلة المقبلة سيكون، على الأرجح، الأخير في مسيرته.
وكان جيمس قد غادر كليفلاند مرتين؛ الأولى عام 2010 عندما انتقل إلى ميامي هيت بحثاً عن الألقاب، قبل أن يعود عام 2014 ويقود الفريق إلى أول بطولة في تاريخه عام 2016. ثم انتقل إلى لوس أنجلوس ليكرز عام 2018، حيث توج بلقب الدوري عام 2020.
ويرى التقرير أن جيمس لم يعد يسعى إلى إضافة إنجازات فردية بقدر ما يبحث عن إنهاء مسيرته في بيئة تمنحه الاستقرار والرضا، وهو ما يجعل العودة إلى المدينة التي وُلد فيها، والتي شهدت انطلاق مسيرته وتحقيق أبرز إنجازاته، خياراً منطقياً قد يختتم به واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ كرة السلة.
رياضة
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