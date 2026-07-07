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رياضة
مواجهة تاريخية بين ميسي وصلاح… صراع العمالقة على بطاقة ربع نهائي كأس العالم
2026-07-07 | 10:45
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مواجهة تاريخية بين ميسي وصلاح… صراع العمالقة على بطاقة ربع نهائي كأس العالم
تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين ومصر في دور الـ16 من كأس العالم، حيث يلتقي اثنان من أبرز نجوم اللعبة، ليونيل ميسي ومحمد صلاح، في مباراة قد تشكل الظهور الأخير لأحدهما على المسرح المونديالي.
ويدخل ميسي اللقاء وهو يقدم واحدة من أفضل مشاركاته في كأس العالم، بعدما سجل 7 أهداف في 4 مباريات، مساهماً في 64% من أهداف المنتخب الأرجنتيني في البطولة حتى الآن. كما يواصل قائد "التانغو" كتابة التاريخ، بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفاً و8 تمريرات حاسمة في 30 مباراة خاضها عبر ست نسخ من كأس العالم.
في المقابل، يقود محمد صلاح المنتخب المصري في رحلة تاريخية، بعدما بلغ الفراعنة الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 92 عاماً، وحققوا أول انتصار لهم في الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال. وسجل صلاح هدفاً وصنع هدفين في النسخة الحالية، مؤكداً دوره القيادي والمحوري في مشوار منتخب بلاده.
ورغم أن الترشيحات تصب في مصلحة الأرجنتين، فإن المنتخب المصري يعول على تألق صلاح لكتابة صفحة جديدة في تاريخه وتحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب.
ولا تمثل المباراة مجرد صراع على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بل مواجهة استثنائية بين اثنين من أعظم لاعبي جيلهما، في لقاء قد يكون الأخير لأحدهما في نهائيات كأس العالم، ما يمنحها طابعاً تاريخياً لا يتكرر.
المصدر
رياضة
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