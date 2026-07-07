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رياضة
مبابي يرد على إساءات عنصرية من سيناتورة باراغواي… والاتحاد الفرنسي يتحرك قانونياً
2026-07-07 | 10:55
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مبابي يرد على إساءات عنصرية من سيناتورة باراغواي… والاتحاد الفرنسي يتحرك قانونياً
أدان قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي تصريحات وُصفت بالعنصرية صدرت عن السيناتورة الباراغويانية سيليستي أماريا، عقب فوز فرنسا على باراغواي بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس العالم، مؤكداً أنها "لا تستحق المنصب الذي تشغله" ولا تمثل شعب باراغواي.
وكانت أماريا قد نشرت سلسلة من التعليقات عبر منصة "إكس" تضمنت إساءات عنصرية بحق مبابي، شككت فيها في هويته الفرنسية، وأطلقت عليه أوصافاً مسيئة، كما دعت لاعبي منتخب باراغواي إلى الاعتداء عليه خلال المباراة، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
ورد مبابي ببيان شديد اللهجة، أكد فيه أن تصريحات السيناتورة تسيء إلى سمعة بلادها وتطغى على الإنجاز الذي حققه منتخب باراغواي في البطولة، مشدداً على أنه لن يمنح أصحاب الخطابات العنصرية مساحة لنشر الكراهية.
من جانبه، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق السيناتورة، واصفاً تصريحاتها بأنها "مرفوضة تماماً" وقد ترقى إلى مستوى الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مؤكداً أنه سيتقدم بشكوى إلى النيابة العامة لملاحقة القضية قضائياً.
المصدر
رياضة
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