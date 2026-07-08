اكتمال عقد ربع نهائي مونديال 2026... مواجهات نارية على طريق اللقب

بلغت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة ربع النهائي، بعدما اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة، لتبدأ مواجهات حاسمة تحدد هوية الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.



ويلتقي المنتخب الإنكليزي نظيره النرويجي، بعدما حجز بطاقة العبور إثر فوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2، فيما تأهلت النرويج بعد مشوار لافت شهد انتصارات على السنغال وكوت ديفوار والبرازيل.

وفي مواجهة أخرى، يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره المغربي في إعادة لمواجهة نصف نهائي مونديال 2022، التي انتهت آنذاك بفوز فرنسا.



كما يلتقي المنتخب الإسباني مع بلجيكا، بعد تأهل إسبانيا على حساب البرتغال، فيما بلغت بلجيكا الدور ذاته عقب فوز كبير على الولايات المتحدة.

أمّا الأرجنتين، حاملة اللقب، فتواجه سويسرا بعد عودتها المثيرة أمام مصر، بينما تأهل المنتخب السويسري إثر تفوقه على كولومبيا بركلات الترجيح.