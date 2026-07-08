الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
غضب مصري بعد الخروج المثير أمام الأرجنتين… اتهامات بالظلم ومجاملة ميسي
2026-07-08 | 08:57
شارك
2
min
غضب مصري بعد الخروج المثير أمام الأرجنتين… اتهامات بالظلم ومجاملة ميسي
أثار خروج المنتخب المصري من دور الـ16 في كأس العالم 2026 موجة غضب واسعة، بعد خسارته المثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قلب خلالها حامل اللقب تأخره بهدفين إلى فوز قاتل في الدقائق الأخيرة، وسط احتجاجات مصرية على عدد من القرارات التحكيمية.
واعترض الجهاز الفني واللاعبون على إلغاء هدف ثانٍ لمصطفى زيكو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، كما طالبوا بركلة جزاء لمحمد صلاح في اللحظات التي سبقت هدف الفوز الأرجنتيني، معتبرين أنّ الحكم تجاهل مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.
وأكد المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، أنّ فريقه تعرض لـ"الظلم" و"غياب العدالة"، ملمحاً إلى وجود مجاملة لحامل اللقب وقائده ليونيل ميسي، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً عقب المباراة. وفي المقابل، رأى محللون تحكيميون أنّ قرار إلغاء الهدف جاء ضمن صلاحيات تقنية الفيديو، بينما أشاروا إلى أنّ لقطة مطالبة مصر بركلة الجزاء كانت تستحق مزيداً من التدقيق.
ورغم الخروج، حظي أداء المنتخب المصري بإشادة كبيرة بعد تقديمه واحدة من أفضل مشاركاته في تاريخ كأس العالم، حيث حقق أول انتصار له في البطولة ونافس الأرجنتين حتى اللحظات الأخيرة، ما عزز الآمال بإمكانية بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات العالمية المقبلة.
مصدر
رياضة
خروج
المنتخب المصري
دور الـ16
كأس العالم 2026
غضب
خسارة
الأرجنتين
مباراة
احتجاجات مصرية
التحكيم.
التالي
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
اكتمال عقد ربع نهائي مونديال 2026... مواجهات نارية على طريق اللقب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
13:26
ميسي والفار ينقذان الارجنتين من السقوط امام الفراعنة
رياضة
13:26
ميسي والفار ينقذان الارجنتين من السقوط امام الفراعنة
0
رياضة
2026-05-25
مخاوف قبل المونديال… ميسي يخرج مصاباً ويثير قلق الأرجنتين
رياضة
2026-05-25
مخاوف قبل المونديال… ميسي يخرج مصاباً ويثير قلق الأرجنتين
0
رياضة
2026-07-02
بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل
رياضة
2026-07-02
بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل
0
رياضة
2026-07-07
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
رياضة
2026-07-07
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
13:43
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
رياضة
13:43
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
0
رياضة
05:58
اكتمال عقد ربع نهائي مونديال 2026... مواجهات نارية على طريق اللقب
رياضة
05:58
اكتمال عقد ربع نهائي مونديال 2026... مواجهات نارية على طريق اللقب
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-07
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-07
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-07
مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-07
مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-13
رئيس الرابطة المارونية يدعو إلى تصحيح الخلل في قرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
2026-02-13
رئيس الرابطة المارونية يدعو إلى تصحيح الخلل في قرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية
0
آخر الأخبار
13:02
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تخلق تحديات في مضيق هرمز وإيران ستحمي مصالحها
آخر الأخبار
13:02
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تخلق تحديات في مضيق هرمز وإيران ستحمي مصالحها
0
أخبار دولية
13:09
ترامب يقول إنّ التصعيد الأخير مع إيران سينتهي "سريعا"
أخبار دولية
13:09
ترامب يقول إنّ التصعيد الأخير مع إيران سينتهي "سريعا"
0
اقتصاد
2026-06-17
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
اقتصاد
2026-06-17
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:43
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
رياضة
13:43
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فرنسا تعزز حضورها في سوريا... هذا ما قاله مستشار وزير الإقتصاد السوري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فرنسا تعزز حضورها في سوريا... هذا ما قاله مستشار وزير الإقتصاد السوري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى... ترامب يخطف الأنظار في قمة الناتو في أنقرة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى... ترامب يخطف الأنظار في قمة الناتو في أنقرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ترامب ينعى الهدنة مع إيران... فهل تعود الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ترامب ينعى الهدنة مع إيران... فهل تعود الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام
0
رياضة
13:26
ميسي والفار ينقذان الارجنتين من السقوط امام الفراعنة
رياضة
13:26
ميسي والفار ينقذان الارجنتين من السقوط امام الفراعنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مفاوضات لبنان وإسرائيل: من واشنطن الى روما لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مفاوضات لبنان وإسرائيل: من واشنطن الى روما لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل بين جبهاتٍ متعدّدة... تركيا ترفع منسوب القلق ولبنان يبقى الأولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل بين جبهاتٍ متعدّدة... تركيا ترفع منسوب القلق ولبنان يبقى الأولوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
2
خبر عاجل
10:05
هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة
خبر عاجل
10:05
هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة
3
أخبار لبنان
07:46
سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين
أخبار لبنان
07:46
سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين
4
أخبار لبنان
15:19
وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026
أخبار لبنان
15:19
وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026
5
آخر الأخبار
04:30
ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين
آخر الأخبار
04:30
ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 8-7-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 8-7-2026
7
أخبار دولية
23:32
واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد
أخبار دولية
23:32
واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد
8
أخبار دولية
10:54
ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا
أخبار دولية
10:54
ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More