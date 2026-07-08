غضب مصري بعد الخروج المثير أمام الأرجنتين… اتهامات بالظلم ومجاملة ميسي

أثار خروج المنتخب المصري من دور الـ16 في كأس العالم 2026 موجة غضب واسعة، بعد خسارته المثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قلب خلالها حامل اللقب تأخره بهدفين إلى فوز قاتل في الدقائق الأخيرة، وسط احتجاجات مصرية على عدد من القرارات التحكيمية.



واعترض الجهاز الفني واللاعبون على إلغاء هدف ثانٍ لمصطفى زيكو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، كما طالبوا بركلة جزاء لمحمد صلاح في اللحظات التي سبقت هدف الفوز الأرجنتيني، معتبرين أنّ الحكم تجاهل مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.



وأكد المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، أنّ فريقه تعرض لـ"الظلم" و"غياب العدالة"، ملمحاً إلى وجود مجاملة لحامل اللقب وقائده ليونيل ميسي، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً عقب المباراة. وفي المقابل، رأى محللون تحكيميون أنّ قرار إلغاء الهدف جاء ضمن صلاحيات تقنية الفيديو، بينما أشاروا إلى أنّ لقطة مطالبة مصر بركلة الجزاء كانت تستحق مزيداً من التدقيق.



ورغم الخروج، حظي أداء المنتخب المصري بإشادة كبيرة بعد تقديمه واحدة من أفضل مشاركاته في تاريخ كأس العالم، حيث حقق أول انتصار له في البطولة ونافس الأرجنتين حتى اللحظات الأخيرة، ما عزز الآمال بإمكانية بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات العالمية المقبلة.