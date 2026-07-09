بين التفوق الفرنسي والثأر المغربي …الليلة أم المعارك في انطلاق الدور الربع النهائي

قبل القمة المنتظرة... عبد المجيد الخال يضيء على مواجهة المغرب وفرنسا المونديالية

قبل القمة المنتظرة... عبد المجيد الخال يضيء على مواجهة المغرب وفرنسا المونديالية

قبل مواجهة المغرب... وزيرة الرياضة الفرنسية: لا تساهل مع أي تجاوزات