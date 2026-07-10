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إسبانيا وبلجيكا… صدام أوروبي ناري على بطاقة نصف نهائي كأس العالم 2026

2026-07-10 | 07:57
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إسبانيا وبلجيكا… صدام أوروبي ناري على بطاقة نصف نهائي كأس العالم 2026

تتجه الأنظار، الجمعة، إلى ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وبلجيكا في مواجهة مرتقبة ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الإسباني، بطل العالم عام 2010، إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب، فيما تطمح بلجيكا إلى مواصلة مفاجآتها وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وتدخل إسبانيا اللقاء بعد مشوار قوي، إذ تصدرت المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط، قبل أن تكتسح النمسا 3-0 في دور الـ32، ثم تتغلب على البرتغال 1-0 في دور الـ16 بهدف متأخر.

كما حققت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي إنجازاً تاريخياً، بعدما أصبحت أول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية في تاريخ كأس العالم.

في المقابل، بلغت بلجيكا الدور ربع النهائي بعدما تصدرت المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، ثم تجاوزت السنغال 3-2 بعد التمديد في دور الـ32، قبل أن تحقق فوزاً كبيراً على الولايات المتحدة 4-1 في دور الـ16.

ويأمل "الشياطين الحمر" في مواصلة صحوتهم، بقيادة عدد من نجوم الجيل الذهبي، أبرزهم كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

وأكد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قدرة منتخب بلاده على تحقيق المفاجأة أمام إسبانيا، مشيراً إلى أن الفريق استعاد ثقته بعد تحسن مستواه في الأدوار الإقصائية.

وقال: "الجميع في الفريق يدرك أن الأمر ممكن. لدينا مجموعة قوية تملك الجودة التي يجب على إسبانيا أخذها في الاعتبار."

وعلى الجانب الإسباني، يواصل النجم الشاب لامين يامال البحث عن بصمته الأولى الكبيرة في كأس العالم، بعدما سجل هدفاً واحداً في خمس مباريات حتى الآن. وأشاد زميله داني أولمو بأدائه، مؤكداً أن وجوده يمنح الفريق حلولاً هجومية إضافية بفضل مهاراته في المراوغة وصناعة الفرص.

وتشير توقعات الحاسوب العملاق "أوبتا" إلى أفضلية واضحة لإسبانيا، إذ يمنحها 59.3% للفوز في الوقت الأصلي، مقابل 18.3% لبلجيكا، فيما تبلغ احتمالية امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية 22.4%.

وسيواجه الفائز من هذه المواجهة منتخب فرنسا في نصف النهائي بمدينة دالاس، بعد تأهل "الديوك" على حساب المغرب.

ويحمل تاريخ مواجهات المنتخبين في كأس العالم توازناً لافتاً، إذ التقيا مرتين سابقاً؛ فازت بلجيكا في الأولى عام 1986 بركلات الترجيح بعد التعادل، بينما انتصرت إسبانيا 2-1 في دور المجموعات عام 1990.

وتدخل بلجيكا المباراة بغياب لاعب الوسط أمادو أونانا بسبب إصابة في الرباط الصليبي، في حين لا تعاني إسبانيا من أي غيابات معلنة.
 

رياضة

وبلجيكا…

أوروبي

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المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة
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