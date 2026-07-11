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رياضة
بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!
2026-07-11 | 14:35
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بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!
خيّم الحزن على الشارع الرياضي في جنوب إفريقيا عقب الإعلان عن وفاة جايدن آدامز، نجم خطّ وسط منتخب جنوب افريقيا، عن عمر ناهز 25 عاماً.
وجاء موت آدامز بعد أيام قليلة من مشاركته في كافّة مباريات دور المجموعات بكأس العالم ومساهمته في وصول بلاده إلى دور الـ32 قبل الخروج أمام كندا.
وعثرت السلطات على جثة اللاعب صباح السبت داخل منزله في إحدى ضواحي كيب تاون، حيث فتحت الشرطة تحقيقاً رسمياً لمعرفة ملابسات الحادثة.
من جانبه، نعى وزير الرياضة جايتون ماكنزي الراحل بوصفه أحد أبرز المواهب الشابة التي تدرّجت من الأكاديمية إلى النجومية الدولية، مناشداً الجميع بوقف التكهّنات واحترام خصوصية العائلة حتى إعلان الأسباب الرسمية.
كما عبّر اتّحاد اللاعبين عن حزنه الشديد لرحيل آدامز المفاجئ، وهو الذي استهلّ مسيرته الدولية عام 2022.
المصدر
رياضة
جايدن ادامز
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لاعب جنوب افريقيا
كأس العالم
مونديال.
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