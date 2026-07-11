المصريون يهاجمون الحكم الخطأ... عائلة فرنسية ريفية ضحية غضب مصري بسبب كأس العالم

تسبَّب تشابه أسماء غير مقصود في تحويل حياة عائلة فرنسية تقطن في منطقة ريفية إلى كابوس حقيقي، بعد أن وجدت نفسها مرمى لسهام غضب آلاف المشجعين المصريين، عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم.

وبدأت القصة عندما تعرّض شاب فرنسي يدعى فرانسوا ليتكسييه لحملة شرسة وممنهجة من التنمّر والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، نتيجة تطابق اسمه الكامل مع حكم كرة القدم المحترف الذي أدار المباراة المذكورة.

ووفقاً لتقرير نشرته إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، فإنّ عائلة الشاب المستهدف عاشت ساعات عصيبة، حيث تروي والدته، صوفي، تفاصيل التحوّل المفاجئ قائلةً إنّه في البداية كان الأمر ممتعاً ومضحكاً وهم يتابعون المباراة عبر التلفاز ويسمعون اسم ابنهم يتردّد في الملعب، لكنّ الضحك لم يدم طويلاً، وتحوّل الأمر سريعاً إلى مأساة.



وقد حاولت العائلة التوضيح للمهاجمين بأنّ لا علاقة لابنهم بكرة القدم ، حيث يعمل نائباً للمدير في أحد القصور، بينما الطرف الآخر هو حكم محترف، إلّا أنّ تلك المحاولات لم تجدِ نفعاً.

وتضيف الأمّ بمرارة أنّ البعض لم يصدّقها، بل ادّعوا أنّ ابنها هو التوأم الخفي للحكم، رغم أنّهما لا يتشابهان إطلاقاً.



ولم تقتصر الحملة على الانتقادات الرياضية، بل تطوّرت إلى سلوكيات خطيرة شملت شتائم شخصية وطعناً في التربية عبر رسائل تتّهم الأمّ بالفشل في تربية ابنها وتصفه بالفاسد، وترافق ذلك مع تهديدات صريحة بالقتل والملاحقة، وصولاً إلى تسريب البيانات الشخصية حيث انتشرت صورة الأمّ ورقم هاتفها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي داخل مصر.



وعلّقت صوفي على ذلك قائلةً إنها أصبحت نجمة في مصر رغماً عنها، وهو أمر كانت في غنى عنه تماماً، مؤكّدةً أنّ ما يمرّون به عنيف جداً ولم يكونوا مستعدّين له في بيئتهم الريفية الهادئة.



و دفعت حالة الخوف والقلق المستمر الأم الفرنسية لاتخاذ خطوات رسمية حازمة شملت إبلاغ الشرطة، والتواصل مع السفارة المصرية، والاستعانة بخبراء الأمن السيبراني لمحاصرة حملة التنمر، رغم نصائح الأمن بتجاهل الأزمة التي لا تزال الأم تشكك في إمكانية انتهائها بسهولة.