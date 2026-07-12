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رياضة
عودة كارثية لماكغريغور... هولواي يحسم النزال خلال 69 ثانية فقط
2026-07-12 | 06:53
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عودة كارثية لماكغريغور... هولواي يحسم النزال خلال 69 ثانية فقط
تلقى الإيرلندي كونور ماكغريغور هزيمة قاسية في أول ظهور له داخل حلبة الفنون القتالية المختلطة (UFC) منذ خمس سنوات، بعدما خسر أمام الأميركي ماكس هولواي إثر تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى، لينهي الحكم المواجهة بعد 69 ثانية فقط من انطلاقها في لاس فيغاس.
وتعرض ماكغريغور للإصابة خلال الثواني الأولى من النزال أثناء تنفيذه ركلة دائرية، قبل أن يسقط أرضًا ثلاث مرات ممسكًا بركبته، ما دفع الحكم إلى إيقاف المواجهة حفاظًا على سلامته.
وأعرب هولواي عن أسفه لانتهاء النزال بهذه الطريقة، متمنيًا ألا تكون إصابة منافسه خطيرة، كما طالب بمنحهما فرصة لخوض مواجهة جديدة في المستقبل.
وعقب النزال، أكد ماكغريغور، عبر منصة "إكس"، أنه لم يكن يعاني من أي إصابة قبل المواجهة، واصفًا ما حدث بأنه "جحيم"، ومشيرًا إلى أن الإصابة وقعت بشكل مفاجئ. وكان المقاتل الإيرلندي قد روّج لعودته بوصفها "أعظم عودة في تاريخ الرياضة"، إلا أن الإصابة أفسدت ظهوره المنتظر.
ويعود آخر انتصار لماكغريغور في بطولة UFC إلى كانون الثاني 2020، فيما غاب عن المنافسات منذ تعرضه لكسر في ساقه خلال نزاله أمام داستن بورييه عام 2021.
ويُعد ماكغريغور أحد أبرز نجوم المنظمة في تاريخها، بعدما أصبح أول مقاتل يحرز لقبين في فئتين مختلفتين في الوقت نفسه، كما حقق شهرة واسعة داخل الحلبة وخارجها.
رياضة
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