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رياضة
هالاند: بيلينغهام من الأفضل في العالم... وأتمنى تتويج إنكلترا بكأس العالم
2026-07-12 | 13:25
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هالاند: بيلينغهام من الأفضل في العالم... وأتمنى تتويج إنكلترا بكأس العالم
أشاد النرويجي إرلينغ هالاند بزميله السابق في بوروسيا دورتموند، جود بيلينغهام، بعد تألقه وقيادته منتخب إنكلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن لاعب ريال مدريد تعرّض لانتقادات غير مستحقة بسبب معدله التهديفي، كما أعلن دعمه لـ"الأسود الثلاثة" في سباق المنافسة على اللقب.
وقال هالاند إن بيلينغهام يُعد من أفضل لاعبي العالم، مضيفًا: "إنه صديق عزيز، قضينا عامين رائعين معًا في دورتموند وما زلنا على تواصل. لم أتفاجأ بتسجيله هدفين، فهو لاعب استثنائي. أحيانًا يتعرض لانتقادات كثيرة لأنه لا يسجل عددًا كبيرًا من الأهداف، لكنه لا يستحق ذلك، فهو لاعب وسط يسجل، ويصنع، ويراوغ بطريقة مذهلة".
وأضاف مهاجم مانشستر سيتي أن إنكلترا وريال مدريد محظوظان بامتلاك لاعب مثل بيلينغهام، معتبرًا أن أي فريق في العالم يتمنى وجوده ضمن صفوفه.
وكشف هالاند أيضًا عن تعاطفه مع المنتخب الإنكليزي، مشيرًا إلى أنه كان يشجع إنكلترا في طفولته قبل أن يرتدي قميص منتخب النرويج، لا سيما أنه وُلد في مدينة ليدز الإنكليزية عام 2000، عندما كان والده ألف-إنغه هالاند لاعبًا في الدوري الإنكليزي.
وقال: "لدي العديد من زملائي في مانشستر سيتي ضمن منتخب إنكلترا، لذلك أتمنى لهم التوفيق. إنها دولة رائعة، وقميصها رائع. لقد حصلت على قميص منتخب إنكلترا قبل أن أحصل على قميص منتخب النرويج عندما كنت صغيرًا".
واختتم هالاند تصريحاته بالتأكيد على أنه يتطلع الآن إلى الحصول على قسط من الراحة بعد موسم طويل خاض خلاله 64 مباراة سجل فيها 58 هدفًا، معربًا عن فخره بما حققه منتخب النرويج في كأس العالم، ولا سيما بعد بلوغه ربع النهائي والفوز على البرازيل، معتبرًا أن ما قدمه المنتخب أسهم في إبراز صورة إيجابية عن بلاده على الساحة العالمية.
المصدر
رياضة
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