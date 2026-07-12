تقييم المنتخبات المودِّعة لمونديال 2026... مَن تألق رغم الخروج ومَن خيّب الآمال؟

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رياضة
تقييم المنتخبات المودِّعة لمونديال 2026... مَن تألق رغم الخروج ومَن خيّب الآمال؟
2026-07-12 | 14:33
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تقييم المنتخبات المودِّعة لمونديال 2026... مَن تألق رغم الخروج ومَن خيّب الآمال؟
مع استمرار منافسات كأس العالم 2026، نشر موقع
ESPN
تقييماً شاملاً للمنتخبات التي ودّعت البطولة، مستنداً إلى مستوى الأداء والنتائج والتوقعات التي سبقت انطلاق المونديال، لا إلى نتيجة الخروج وحدها.
ونال منتخبا سويسرا والنرويج أعلى التقييمات بين المنتخبات التي غادرت من الدور ربع النهائي، بحصول كل منهما على درجة A-، بعدما قدّما مستويات لافتة ونافسا كبار المنتخبات حتى اللحظات الأخيرة.
كما حصلت منتخبات المغرب ومصر والمكسيك وكندا على درجة B+، تقديراً للعروض القوية التي قدمتها وتجاوزها التوقعات، رغم انتهاء مشوارها قبل الدور نصف النهائي.
في المقابل، كانت خيبة الأمل الأكبر من نصيب منتخبات البرتغال وهولندا والأوروغواي وقطر وتونس وتركيا، بعدما منحها التقرير درجة F، معتبراً أنها أخفقت في استثمار جودة لاعبيها أو لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات.
وحصلت البرازيل على درجة D- بعد خروجها أمام النرويج، بينما نالت ألمانيا درجة D إثر وداعها المفاجئ أمام باراغواي.
أما بلجيكا، التي ودّعت البطولة أمام إسبانيا في ربع النهائي، فنالت درجة B-، في حين حصلت الولايات المتحدة على درجة C بعد خسارتها الثقيلة أمام بلجيكا، ونالت كولومبيا درجة C- رغم بدايتها القوية في دور المجموعات.
وأشار التقرير إلى أن الإخفاق في كأس العالم لا يُقاس فقط بمرحلة الخروج، بل أيضاً بمدى اقتراب كل منتخب من بلوغ أقصى إمكاناته، مؤكداً أن بعض المنتخبات غادرت البطولة مرفوعة الرأس، فيما تركت أخرى انطباعاً بأنها أهدرت فرصة تاريخية.
رياضة
المنتخبات
المودِّعة
لمونديال
2026...
الخروج
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