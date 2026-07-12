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رياضة
تصنيف القوة قبل نصف النهائي... فرنسا في الصدارة والأرجنتين تتراجع
2026-07-12 | 14:40
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تصنيف القوة قبل نصف النهائي... فرنسا في الصدارة والأرجنتين تتراجع
مع اقتراب كأس العالم 2026 من محطته الحاسمة، نشر موقع
The Guardian
أحدث تصنيف للقوة للمنتخبات التي بلغت الدور ربع النهائي، وذلك استنادًا إلى مستوى الأداء العام لكل منتخب قبل انطلاق منافسات الدور نصف النهائي.
وحافظ المنتخب الفرنسي على صدارة التصنيف بفضل تألق نجومه، وفي مقدمتهم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، إذ رأى التقرير أن كتيبة ديدييه ديشان تمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين القادرين على حسم المباريات.
وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بعد مواصلة عروضها القوية، مع الإشادة بالتطور اللافت في مستوى لامين يامال والدور المؤثر للاعبين البدلاء، فيما تقدمت إنكلترا إلى المركز الثالث بفضل الأداء الحاسم لجود بيلينغهام، رغم الانتقادات التي طالت أداءها أمام النرويج.
وتراجعت الأرجنتين إلى المركز الرابع، رغم بلوغها الدور نصف النهائي، بعدما رأى التقرير أن حامل اللقب لا يزال يواجه صعوبة في فرض إيقاعه خلال مباريات الأدوار الإقصائية.
واحتلت بلجيكا المركز الخامس، رغم خروجها أمام إسبانيا، إذ اعتبر التقرير أن إصابة تيبو كورتوا شكّلت نقطة التحول في المباراة. كما جاءت سويسرا في المركز السادس، بعدما نالت إشادة كبيرة بفضل انضباطها التكتيكي، رغم تأثرها بطرد بريل إمبولو أمام الأرجنتين.
أما النرويج، فتراجعت إلى المركز السابع بعد إخفاقها في استثمار إمكانات إرلينغ هالاند أمام إنكلترا، فيما حلّ المغرب في المركز الثامن والأخير، إذ رأى التقرير أن المنتخب المغربي اعتمد نهجًا دفاعيًا مبالغًا فيه أمام فرنسا، ما حدّ من خطورته الهجومية وجعل خسارته أمام "الديوك" شبه حتمية.
رياضة
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