بعد خروجها من المونديال... السنغال تُقيل مدربها باب تياو

أقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم السبت مدربه باب تياو بعد الخروج من دور الـ32 في كأس العالم المقامة راهنا في أميركا الشمالية.



وعقب اجتماع لجنته التنفيذية "تقرر الشروع في إجراءات إنهاء مهام المدير الفني للمنتخب الوطني، السيد باب تياو، إلى جانب جميع أعضاء جهازه الفني".



وتابع البيان "يأتي هذا القرار عقب خروج المنتخب السنغالي من دور الـ32 لكأس العالم 2026. وبعد تقييم معمق للنتائج الرياضية وآفاق المنتخب الوطني، رأت اللجنة التنفيذية ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، بما يخدم المصلحة العليا لكرة القدم السنغالية".



وصرّح عبد اللاي سيدو سو الأمين العام للاتحاد السنغالي الأحد على التلفزيون الرسمي "آر تي أس"، قائلا "لقد كانت هذه الحملة (كأس العالم) فاشلة. كان علينا استخلاص العبر اللازمة. الأهم الآن ليس كأس العالم، بل التحديات المقبلة"، واصفا القرار بأنه "مؤلم".



وبشأن اختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني، أضاف "تم تكليف رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم (عبد اللاي فال) بإجراء مشاورات، وبالتنسيق مع الحكومة، اختيار الأنسب للسنغال"، في حين تم تداول عدة أسماء، سنغالية وأجنبية.



وخسرت السنغال مباراة الافتتاح أمام فرنسا 1-3، ثم مع النروج 2-3 قبل أن تحقق فوزا كبيرا على العراق 5-0، سمح لها أن تكون بين أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.



وفي دور الـ32، تقدمت على بلجيكا 2-0 حتى الدقيقة 86، وكانت في طريقها إلى ثمن النهائي، قبل أن تلتقى ثلاثة أهداف آخرها في الرمق الأخير من الوقت الإضافي.



عقب الخروج من كأس العالم، طالبت الجماهير السنغالية بإجراء تغييرات جذرية في هيكلية المنتخب الوطني، حيث حظيت العرائض المطالبة بإقالة تياو بدعم واسع. كما أشارت تقارير إلى وجود توترات داخلية في صفوف المنتخب في أعقاب البطولة.



وهدد لاعب وسط السنغال باب غي بالتوقف عن اللعب مع المنتخب "طالما بقي هذا الجهاز الفني".



وكان تياو (45 عاما) الذي حل بدلا من أليو سيسيه أواخر عام 2024، قاد منتخب السنغال إلى نهائي كأس إفريقيا مطلع العام الذي أحرزه على حساب المغرب، قبل أن يسحب منه اللقب لاحقا بقرار من الاتحاد الإفريقي بسبب مخالفات حصلت في النهائي الفوضوي في الرباط.