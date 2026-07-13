بين الجدل والتحذيرات… ميسي يدخل في مواجهة مع حكم مباراة سويسرا

دخل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في نقاش حاد مع حكم المباراة البرتغالي جواو بينييرو خلال فوز الأرجنتين المثير للجدل 3-1 على سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي منحت "التانغو" بطاقة العبور إلى نصف النهائي.



ورغم أنّ ميسي لم يسجل في اللقاء، إلا أنه صنع الهدف الأول الذي أحرزه أليكسيس ماك أليستر بعد مرور عشر دقائق. وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، التقطت كاميرات البث حوارًا غاضبًا بين ميسي والحكم، حيث قال له: "تحدث باحترام، لا تكن غير محترم. تحدث معي باحترام، فأنا تحدثت إليك باحترام."



وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه المهاجم السويسري بريل إمبولو عقب مراجعة تقنية الفيديو، بعدما تراجع عن إنذار كان قد منحه للأرجنتيني لياندرو باريديس إثر ثبوت أن إمبولو تحايل للحصول على الخطأ.



واستغلت الأرجنتين النقص العددي في صفوف سويسرا، وأضافت هدفين عبر خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز لتحسم التأهل إلى نصف النهائي، حيث ستواجه إنجلترا في مواجهة تاريخية.



وعن اللقاء المرتقب، قال ميسي إنه سيخوض أول مباراة في مسيرته أمام المنتخب الإنجليزي، مضيفًا: مواجهة إنكلترا لها طابع خاص لأنها من كبار المنتخبات. إنها مباراة في نصف نهائي كأس العالم أمام فريق كبير، وسنحاول أن نكون في أفضل جاهزية للمنافسة من جديد".