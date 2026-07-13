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أكثر من مليون زائر واختبار صحي ناجح… كندا تكسب تحديًا آخر في المونديال

2026-07-13 | 05:21
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أكثر من مليون زائر واختبار صحي ناجح… كندا تكسب تحديًا آخر في المونديال

مع وصول كأس العالم 2026 إلى مراحله الحاسمة، برزت المخاوف الصحية إلى جانب المنافسة الرياضية، خاصة بعد إصابة عدد من لاعبي النرويج بوعكة صحية خفيفة، إلى جانب مخاوف سابقة لدى بعض المنتخبات من انتشار مرض الحصبة في الأميركيتين.

وأشار تقرير نشره موقع The Conversation إلى أنّ البطولة، التي استقطبت ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم، سلطت الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بحركة السفر الدولية، ما دفع السلطات الكندية إلى تكثيف إجراءات المراقبة الصحية في المطارات ومتابعة أي حالات مشتبه بها لمنع انتشار أمراض معدية مثل الحصبة والسل.

وأوضح التقرير أنّ السلطات الصحية الكندية اعتمدت خلال البطولة على مراقبة السجلات الطبية الإلكترونية، ومياه الصرف الصحي، وحتى منصات التواصل الاجتماعي، لرصد أي مؤشرات مبكرة على تفشي الأمراض، إلى جانب سرعة إبلاغ المواطنين بأي حالات تعرض محتملة مرتبطة برحلات الطيران.

ومنذ جائحة كورونا، استثمرت كندا أكثر من 2.5 مليار دولار كندي لتعزيز قدراتها في تصنيع اللقاحات والأدوية محليًا، عبر إنشاء مصانع جديدة بالتعاون مع شركات عالمية، من بينها موديرنا وسانوفي، بهدف ضمان توفير اللقاحات الأساسية والاستجابة السريعة لأي أزمات صحية مستقبلية.

ورغم تسجيل بعض حالات الحصبة في عدة مقاطعات خلال البطولة، أكد التقرير أن الإجراءات الوقائية ساهمت في الحد من انتقال العدوى على نطاق واسع، معتبرًا أن استضافة أكثر من مليون زائر دولي شكّلت اختبارًا ناجحًا لقدرة كندا على حماية الصحة العامة.

واختتم التقرير بالتأكيد أنّ انتهاء كأس العالم لا يعني انتهاء المخاطر، إذ تستمر حركة السفر الدولية بوتيرة مرتفعة خلال فصل الصيف، ما يجعل الحفاظ على جاهزية منظومة الصحة العامة أمرًا ضروريًا لمواجهة أي تهديدات وبائية مستقبلية.

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