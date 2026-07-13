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رياضة
بعد نجاح مونديال 2026… فيفا تبحث توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبًا!
2026-07-13 | 08:12
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بعد نجاح مونديال 2026… فيفا تبحث توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبًا!
كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا جياني إنفانتينو أنّ الاتحاد سيدرس إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم 2030 لتضم 64 منتخبًا بدلًا من 48، مشيرًا إلى أنّ المقترح سيُناقش داخل اللجان المختصة عقب انتهاء منافسات مونديال 2026.
وأوضح إنفانتينو أنّ توسيع البطولة قد يتيح الفرصة أمام عدد أكبر من المنتخبات للمشاركة، مؤكدًا أن كأس العالم يجب أن يكون بطولة تمثل العالم بأسره، وليس أوروبا وأميركا الجنوبية فقط. وأضاف أنّ منح الدول الصغيرة فرصة الظهور في المونديال يشكل حافزًا لتطوير كرة القدم فيها، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في مستوى المنتخبات حول العالم.
واعتبر إنفانتينو أنّ النسخة الحالية من كأس العالم، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، حققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن منتخبات من جميع القارات سجلت أهدافًا وحصدت نقاطًا، كما شهدت البطولة تأهل تسعة منتخبات إفريقية إلى الأدوار الإقصائية، مقارنة بخمسة فقط في النسخة الماضية.
ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2030 في ست دول عبر ثلاث قارات، حيث تستضيف الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي المباراة الافتتاحية في كل دولة، بينما تُقام بقية مباريات البطولة في المغرب والبرتغال وإسبانيا. وفي حال اعتماد مشاركة 64 منتخبًا، فقد يتيح ذلك للدول الثلاث في أميركا الجنوبية استضافة مجموعة كاملة بدلًا من مباراة واحدة فقط.
مصدر
رياضة
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
فيفا
جياني إنفانتينو
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مونديال 2026.
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