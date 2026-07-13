من "يد الله" إلى بيكهام… تاريخ ناري بين إنكلترا والأرجنتين في المونديال

تتجدد المواجهة بين إنكلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، لتعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ البطولة، وهي مواجهة امتزجت فيها كرة القدم بالتوترات السياسية واللحظات التاريخية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير.



بدأت فصول هذه المنافسة في مونديال 1962، لكن نقطة التحول جاءت في ربع نهائي نسخة 1966، عندما فازت إنكلترا بهدف دون رد في مباراة شهدت طرد قائد الأرجنتين أنطونيو راتين وسط احتجاجات كبيرة، قبل أن يصف المدرب الإنكليزي ألف رامسي لاعبي الأرجنتين بـ"الحيوانات"، في واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم.



أما اللقاء الأشهر فكان في ربع نهائي مونديال 1986، بعد أربع سنوات فقط من حرب جزر فوكلاند، حين سجل دييغو مارادونا هدفه الشهير بـ"يد الله"، قبل أن يضيف هدفًا آخر يُعد من أعظم أهداف كأس العالم بعد مراوغة مذهلة لدفاع إنكلترا. وفي مونديال 1998، تجدد الجدل بطرد ديفيد بيكهام عقب احتكاكه مع دييغو سيميوني، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأرجنتين، بينما رد بيكهام اعتباره في نسخة 2002 بتسجيله هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، مانحًا إنكلترا انتصارها الأخير على غريمتها في المونديال.



وخلال خمس مواجهات جمعت المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حققت إنكلترا ثلاثة انتصارات مقابل فوزين للأرجنتين، إلا أنّ الأخيرة كانت صاحبة الكلمة في أبرز المواجهات الإقصائية، ما جعل هذه المنافسة واحدة من أكثر الصراعات التاريخية ترقبًا في كرة القدم العالمية، قبل فصل جديد يُكتب في مونديال 2026.