الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
من "يد الله" إلى بيكهام… تاريخ ناري بين إنكلترا والأرجنتين في المونديال
2026-07-13 | 10:12
شارك
2
min
من "يد الله" إلى بيكهام… تاريخ ناري بين إنكلترا والأرجنتين في المونديال
تتجدد المواجهة بين إنكلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، لتعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ البطولة، وهي مواجهة امتزجت فيها كرة القدم بالتوترات السياسية واللحظات التاريخية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير.
بدأت فصول هذه المنافسة في مونديال 1962، لكن نقطة التحول جاءت في ربع نهائي نسخة 1966، عندما فازت إنكلترا بهدف دون رد في مباراة شهدت طرد قائد الأرجنتين أنطونيو راتين وسط احتجاجات كبيرة، قبل أن يصف المدرب الإنكليزي ألف رامسي لاعبي الأرجنتين بـ"الحيوانات"، في واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم.
أما اللقاء الأشهر فكان في ربع نهائي مونديال 1986، بعد أربع سنوات فقط من حرب جزر فوكلاند، حين سجل دييغو مارادونا هدفه الشهير بـ"يد الله"، قبل أن يضيف هدفًا آخر يُعد من أعظم أهداف كأس العالم بعد مراوغة مذهلة لدفاع إنكلترا. وفي مونديال 1998، تجدد الجدل بطرد ديفيد بيكهام عقب احتكاكه مع دييغو سيميوني، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأرجنتين، بينما رد بيكهام اعتباره في نسخة 2002 بتسجيله هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، مانحًا إنكلترا انتصارها الأخير على غريمتها في المونديال.
وخلال خمس مواجهات جمعت المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حققت إنكلترا ثلاثة انتصارات مقابل فوزين للأرجنتين، إلا أنّ الأخيرة كانت صاحبة الكلمة في أبرز المواجهات الإقصائية، ما جعل هذه المنافسة واحدة من أكثر الصراعات التاريخية ترقبًا في كرة القدم العالمية، قبل فصل جديد يُكتب في مونديال 2026.
مصدر
رياضة
مواجهة
إنكلترا
أرجنتين
نصف نهائي كأس العالم 2026
البطولة
كرة القدم
التوترات السياسية
اللحظات التاريخية.
التالي
صدام العمالقة في نصف النهائي… ميسي يصطدم بإنكلترا ومبابي في مواجهة يامال
بعد نجاح مونديال 2026… فيفا تبحث توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبًا!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-07
مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-07
مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10
مِن "مَن تشجّع في المونديال؟" الى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10
مِن "مَن تشجّع في المونديال؟" الى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى تركيا
0
أخبار دولية
2026-05-24
ترامب: مطلق النار "كان لديه تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا" بالبيت الأبيض
أخبار دولية
2026-05-24
ترامب: مطلق النار "كان لديه تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا" بالبيت الأبيض
0
رياضة
2026-06-11
من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم
رياضة
2026-06-11
من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
12:03
صدام العمالقة في نصف النهائي… ميسي يصطدم بإنكلترا ومبابي في مواجهة يامال
رياضة
12:03
صدام العمالقة في نصف النهائي… ميسي يصطدم بإنكلترا ومبابي في مواجهة يامال
0
رياضة
08:12
بعد نجاح مونديال 2026… فيفا تبحث توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبًا!
رياضة
08:12
بعد نجاح مونديال 2026… فيفا تبحث توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبًا!
0
رياضة
05:21
أكثر من مليون زائر واختبار صحي ناجح… كندا تكسب تحديًا آخر في المونديال
رياضة
05:21
أكثر من مليون زائر واختبار صحي ناجح… كندا تكسب تحديًا آخر في المونديال
0
رياضة
05:16
بين الجدل والتحذيرات… ميسي يدخل في مواجهة مع حكم مباراة سويسرا
رياضة
05:16
بين الجدل والتحذيرات… ميسي يدخل في مواجهة مع حكم مباراة سويسرا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-18
وزير الاقتصاد والتجارة: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشكل العمود الفقريّ للاقتصاد اللبنانيّ
أخبار لبنان
2026-05-18
وزير الاقتصاد والتجارة: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشكل العمود الفقريّ للاقتصاد اللبنانيّ
0
آخر الأخبار
2026-07-07
الشرع: وقعنا إعلان نوايا لاسترداد الاصول السورية في الخارج
آخر الأخبار
2026-07-07
الشرع: وقعنا إعلان نوايا لاسترداد الاصول السورية في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هرمز يشتعل… والخليج على حافة الانفجار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هرمز يشتعل… والخليج على حافة الانفجار
0
أخبار دولية
2026-04-20
قطر تعلن العودة تدريجيا لتشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية
أخبار دولية
2026-04-20
قطر تعلن العودة تدريجيا لتشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:15
تشكيلة حلويات مبتكرة وسهلة: كرات تيراميسو بالقهوة وأصابع بانكيك ومربّعات بان بيردو (فيديو)
عالم الطبخ
10:15
تشكيلة حلويات مبتكرة وسهلة: كرات تيراميسو بالقهوة وأصابع بانكيك ومربّعات بان بيردو (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
دعوات لتعزيز دور اليونيفيل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:02
دعوات لتعزيز دور اليونيفيل في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
عشية جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية… التفاصيل في روما
تقارير نشرة الاخبار
08:00
عشية جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية… التفاصيل في روما
0
أخبار دولية
05:07
إيران: نواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد" مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
05:07
إيران: نواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد" مع الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
03:58
صليبا للـLBCI: نحن أمام نوعين من الاحتلال والطرق الدبلوماسية هي التي يمكن استخدامها
أخبار لبنان
03:58
صليبا للـLBCI: نحن أمام نوعين من الاحتلال والطرق الدبلوماسية هي التي يمكن استخدامها
0
أخبار دولية
03:01
وزير خارجية فرنسا: العقوبات لن تُرفع عن إيران طالما لم تتخلَّ عن برنامجها النووي
أخبار دولية
03:01
وزير خارجية فرنسا: العقوبات لن تُرفع عن إيران طالما لم تتخلَّ عن برنامجها النووي
0
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم
0
رياضة
13:50
هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس
رياضة
13:50
هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:58
أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!
أمن وقضاء
04:58
أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
3
خبر عاجل
08:38
ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
خبر عاجل
08:38
ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
4
فنّ
13:52
كارثة جوية في البهاما... مصرع 10 أشخاص بينهم أعضاء فرقة موسيقية معروفة
فنّ
13:52
كارثة جوية في البهاما... مصرع 10 أشخاص بينهم أعضاء فرقة موسيقية معروفة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
6
اسرار
00:06
أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦
اسرار
00:06
أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦
7
آخر الأخبار
05:07
معلومات الـLBCI: بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات الى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الاسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء اعادة الاعمار
آخر الأخبار
05:07
معلومات الـLBCI: بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات الى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الاسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء اعادة الاعمار
8
أخبار لبنان
02:26
مخزومي: ربط قانون العفو العام بأي قانون آخر بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام لا يشكّل مقاربة تشريعية سليمة
أخبار لبنان
02:26
مخزومي: ربط قانون العفو العام بأي قانون آخر بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام لا يشكّل مقاربة تشريعية سليمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More